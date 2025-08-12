Enfermeras marchan exigiendo se cumplan con acuerdos de 2024

Con sus uniformes y cofia de color blanco, las enfermeras dominicanas protestaron desde las 10:30 de la mañana con carteles en manos frente a la sede del Servicio Nacional de Salud (SNS), en busca de que el Gobierno cumpla con lo acordado en noviembre de 2024.

Las profesionales exigen un aumento salarial de un 25 %, que, según indicaron, este incremento sería realizado de manera escalonada: un 10% en enero de 2025 y un segundo el 10 de julio de este mismo año.

Mientras vociferaban "ábrannos la puerta, pa' que nos reciban; somos enfermeras y salvamos vidas", frente a la sede del SNS, también reclamaron la nivelación salarial de los directivos del departamento de enfermería y supervisores.

Además de pensiones dignas al 100 %, nombramientos por déficit de personal, incentivo fronterizo y no fronterizo y las reclasificaciones, de estas últimas piden que sean realizadas unas mil para este año, y mil para 2026.

"En 2024 dieron las pensiones por decreto, pero fueron derogadas por irregularidades y todavía estamos esperando que el señor presidente firme esas pensiones", expresó Berta Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf).

Asimismo, externaron su preocupación por el supuesto deterioro de los hospitales públicos y la falta de equipos, medicamentos, insumos y personal sanitario.

Cruz exclamó que si no reciben respuestas por parte de las autoridades, llegarán "hasta las últimas consecuencias". Aunque hasta el momento están abiertas al diálogo.

"Ya está bueno, que se hagan los acuerdos del 2024", expresó.