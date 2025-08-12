Director de Opret sobre el Metro: “No es verdad que eso esté en esa condición”

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, aseguró que los mantenimientos y las limpiezas en el Metro de Santo Domingo son permanentes.

“No es verdad que eso esté en esa condición”, insistió Santos Pérez al ser abordado en el programa El Gobierno de la Mañana, transmitido por la Z101, sobre la primera entrega de la serie especial de Listín Diario titulada “El Metro, las huellas de un desgaste”.

Según Santos Pérez, incluso el ministro de Economía de Francia describió los andenes del metro dominicano como mejores que los de París.

Mantenimiento operativo

Pese a que no accedió a las constantes solicitudes de este medio a una entrevista, en el programa de radio transmitido el lunes, dijo que cuando habló sobre el mantenimiento operativo durante un almuerzo de Grupo de Medios Corripio, en marzo de este año, se refería al mantenimiento ferroviario.

“A los trenes, a las líneas, a los rieles; ese es el dato, no es que las estaciones necesiten ese dinero para mantenerlas”, agregó el ingeniero sobre los RD$223 millones que se dedican mensualmente para el sostenimiento operativo del sistema.

Estaciones remozadas

Asimismo, manifestó que previo a la puesta en funcionamiento de los trenes de seis vagones empezaron a remozar “todas las estaciones”.

“Eso no le quita que usted vea, por ejemplo, en la Gregorio Urbano Gilbert, una población de palomas que hay ahí que independientemente de lo bonito y lo malo que yo hable aquí, ellas siguen haciendo sus necesidades y defecando ahí”, dijo sobre las heces de paloma que empañan algunas de las estaciones, “nosotros pintamos hoy y mañana están ensuciando”.

Además, agregó que a la fecha están “el 100% de las escaleras en funcionamiento”. No obstante, de 212 escaleras que tienen el teleférico y el metro, aún hay dos en mantenimiento, así como también hay un 80% de los ascensores disponibles.

“Indiscutiblemente, todas esas estaciones están remozadas, están pintadas, están limpias”, reiteró el director de la Opret.

Pese a las declaraciones del funcionario, esta mañana se comprobó que persiste la falta de mantenimiento denunciada por este diario.

Durante un recorrido realizado por Listín Diario este martes por las estaciones en deterioro, se constató que el panorama no ha cambiado.En la Francisco Alberto Caamaño continúan las filtraciones en paredes y techo, que lucen descascarados, además de escalones de las escaleras estáticas dañados.

Asimismo, en la Gregorio Luperón, aunque se limpiaron las heces de palomas, su presencia aún es evidente.

También fueron pintadas las vigas metálicas que sostienen las luces del andén, pero persisten los agujeros por desprendimiento de material. Escaleras y pasa tarjetas permanecen fuera de servicio.

La Gregorio Urbano Gilbert mantiene un fuerte olor desagradable, heces de palomas en las escaleras eléctricas, pantallas y pasa tarjetas inoperativas, así como manchas en el suelo, aparentemente provocadas por óxido en las losas del andén.

En la Mamá Tingó se apreció una reciente pintura exterior; sin embargo, persisten filtraciones y humedad en las paredes internas.

El pasado lunes, Listín Diario publicó un mapa interactivo con las condiciones infraestructurales de cada estación de las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, como parte de la serie especial "El Metro, las huellas de un desgaste".