Así puedes aplicar al Premio Nacional de la Juventud 2026

El 31 de enero del próximo año se darán a conocer los nuevos ganadores del Premio Nacional de la Juventud (PNJ).

Con el lema “Jóvenes que inspiran, historias que transforman”, en una rueda de prensa en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, el Ministerio de la Juventud dio a conocer todos los detalles para participar en el concurso.

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, invitó a todos los jóvenes a participar y añadió que, “esos jóvenes que diariamente se fajan, que trabajan, que se dedican... Ese día lo vamos a tomar para reconocerlos a ellos.”.

La convocatoria estará abierta desde este martes hasta el 30 de septiembre de 2025.

El ministro invitó a todos los jóvenes dominicanos que tienen ideas innovadoras, que inspiran y talentos académicos a que se motiven a aplicar.

"Todos tenemos un amigo, un vecino que merece ser Premio Nacional de la Juventud y este es el escenario idóneo para nosotros promover esos relojes azules que están construyendo una República Dominicana cada día mejor", dijo Valdez.

El PNJ, instituido mediante la Ley 20-93, es el máximo galardón que otorga el Estado dominicano para reconocer a jóvenes que se destacan por sus aportes en diversas áreas del desarrollo nacional.

El boxeador Yunior Alcántara, ganador de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de un Premio Nacional de la Juventud, compartió su experiencia y la describió como, "un orgullo y otra meta alcanzada de muchas que nos quedan, si Dios lo permite".

REQUISITOS

Ser dominicano(a), tener entre 15 y 35 años, presentar carta de buena conducta, copia de cédula o acta de nacimiento, documentación que respalde la trayectoria y un ensayo temático.

Este año se incorporan dos nuevos requisitos: una foto tipo retrato y un video expositivo breve, publicado en redes sociales, donde el postulante destaque sus logros, impacto y motivación para participar.

PREMIOS y reconocimientos

● Estatuilla oficial del Premio Nacional de la Juventud

● Certificado de acreditación

● RD$100,000 en metálico

● Laptop

● Anillo conmemorativo

El premio contará con 15 categorías:

1. Aportes a la Comunidad Campesina

2. Aportes a los Derechos Humanos (Niñez, Adolescencia y Juventud)

3. Deporte Internacional

4. Deporte Nacional

5. Desarrollo Cultural (Arte y Cultura)

6. Desarrollo Empresarial y Emprendimiento

7. Liderazgo Político

8. Liderazgo Religioso

9. Mérito Estudiantil Preuniversitario

10. Mérito Estudiantil Universitario

11. Preservación y Fomento de los Recursos Naturales

12. Servicios Sociales Voluntarios a Favor de la Comunidad

13. Superación Profesional

14. Superación y Logros Personales

15. Joven Dominicano en el Exterior Requisitos y Nuevas Incorporaciones

El proceso de evaluación consta de tres fases:

1. Convocatoria y evaluaciones provinciales.

2. Selección de finalistas provinciales.

3. Evaluación del jurado nacional y elección de ganadores.

Sobre el Jurado y los Comités

Como cada año, el proceso de evaluación estará respaldado por comisiones especializadas e independientes por cada renglón, integradas por representantes del sector privado, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil especializada.

Además, se conformarán comités evaluadores en cada provincia, garantizando imparcialidad, pluralidad de criterios, enfoque técnico y total transparencia en cada etapa del proceso.