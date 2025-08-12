"Una actividad institucional": PRM asegura acto del domingo será "libre de proselitismo"

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, aseguró que el acto del próximo domingo, donde se "conmemorarán" los cinco años de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, es uno meramente "institucional" y aseguró que será "libre de proselitismo" político-partidario.

En una rueda de prensa, Paliza señaló que el evento no presenta "características proselitistas", ya que estará centrado en el accionar del presidente Abinader, quien no será candidato en las elecciones de 2028.

La celebración será la mañana del domingo 17 agosto en el polideportivo del Nuevo Domingo Savio.

"Este evento es evidentemente institucional. El centro, el foco, de esta actividad es el propio presidente Luis Abinader y los cinco años de su gestión gubernamental, y no será candidato presidencial en 2028; por tanto esta es una actividad que está muy atada a la vida orgánica del partido", manifestó el también ministro de la Presidencia, quien acotó que la actividad del domingo será una "conmemoración".

"Vivimos en un partido lleno de pasiones"

Paliza por igual indicó que espera que los aspirantes presidenciales del PRM no utilicen el mismo para "demostraciones de fuerza ni aspiraciones del mañana" y que se concentren en enviar un mensaje de “unidad partidaria”.

Sin embargo, reconoció que el PRM es un partido "lleno de pasiones".

"Sobre todo en el marco de una nueva realidad política, y es que por primera vez tenemos un Presidente de la República que ha dado certeza al ambiente político nacional y que no ha demorado y no dejará para el después, aquella nebulosa que éramos siempre objetos en la política Dominicana, de que los presidentes no se retiraban; que estaban a lo que dijeran tal o cual líder, que por alguna razón eran insustituibles", indicó Paliza.

Señaló que la decisión temprana de Abinader de anunciar que no se presentaría como candidato para un tercer período consecutivo a cargo del Poder Ejecutivo, ha "auspiciado" el relevo generacional a lo interno del PRM.

"Eso también genera situaciones nunca antes vista, en donde las emociones grupales tienden por momentos a florecer; pero al margen de cualquiera de esas cosas, que en algún momento puede darse, el partido vive un momento marcado de unidad", manifestó Paliza.

En la actividad del domingo, solo el presidente Abinader y las personas con rol institucional dentro del PRM tendrán el uso de la palabra; de los "presidenciales" oficialistas, solo Carolina Mejía, tiene un rol dentro del partido, al ser la secretaria general.

Los demás aspirantes, a excepción de Ramón Alburquerque, ocupan un cargo dentro del Gabinete Gubernamental de Abinader.

Otra rendición de cuentas

El PRM explicó que el presidente Abinader, en las palabras centrales del evento, hará un “recorrido” por los “hitos” de sus cinco años de gestión gubernamental.

“Compartiremos con la militancia del partido los grandes logros de esta gestión gubernamental en tres ámbitos particulares; en primer lugar, en relación a la construcción de obras e infraestructura en todo el territorio nacional; los hitos en materia de institucionalidad, porque hay que recordar de donde vinimos y los últimos vestigios de debilidad institucional que se vivieron en el año 2020, desde unas elecciones fracasadas hasta la judicialización de la política; y en tercer lugar todo lo que tiene que ver con el momento que vive el país con todo lo que tiene que ver en materia económica, de reducción de la pobreza, de aumento salarial”, explicó Paliza.

Justo en La Semanal de este lunes, Abinader pasó revista a lo que ha sido su gestión de Gobierno que cumplirá cinco años el próximo sábado 16 de agosto; citando sus “logros” obtenidos en materia de educación, salud y seguridad ciudadana.

Otros detalles

Unos 3,000 dirigentes del PRM fueron convocados a asistir a la actividad pautada a iniciar pasadas las 10:00 de la mañana del domingo. Estos van desde miembros de su dirección ejecutiva hasta senadores, diputados, alcaldes y dirigentes territoriales.