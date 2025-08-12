Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

García Fermín afirma que es bien recibida cualquier opinión sobre fusión Educación-Mescyt

Franklin García Fermín agregó que la educación superior es motor de desarrollo

Nicole ColladoSanto Domingo, RD

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) explicó que todo el que tenga alguna opinión a favor o en contra de la fusión entre esta entidad y el Ministerio de Educación es bien recibida.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la celebración del vigésimo cuarto aniversario de la promulgación de la Ley 139-01, que creó el Mescyt.

En su creación, en 1983, esta entidad llevaba por nombre Consejo Nacional de Educación Superior (Cones); luego pasó a ser la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Seescyt) y en 2010, con el decreto 56-10, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Por estas décadas, la entidad realizó una misa y ofrenda floral en la que estuvo presente el ministro Franklin García Fermín y representantes de diversas instituciones de educación superior del país, como Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y Wady Ramírez, rector de Uniremhos.

Durante la misa, el ministro expresó que los avances, logros y frutos obtenidos del trabajo que se ha obtenido en este Ministerio es gracias a Dios, “por la dedicación de quienes nos han precedido y por el compromiso de los dominicanos que cada día construyen un sistema educativo más fuerte e inclusivo”.

Agregó que la educación superior es motor de desarrollo, que la ciencia es luz para el entendimiento y que la tecnología, bien orientada, es instrumento para mejorar la vida de la gente.

