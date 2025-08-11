Usuarios se quejan por inconsistencia en el servicio de los trenes con seis vagones

A pesar de que estaba pautada para este lunes el inicio de la circulación de algunos trenes con seis vagones en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, las quejas de las largas filas en las estaciones persisten, mientras que otros se quejan por la inconsistencia en la circulación de trenes de esta cantidad.

Aunque esta medida busca solucionar el cúmulo de personas en horas pico, los usuarios dicen que a las 7:00 de la mañana permanecían transitando trenes de tres vagones.

“Esta mañana yo me monté en el Metro y era de tres vagones; me dijeron que pasó uno de seis más tarde, pero eso es ilógico si prometieron que los trenes serán de seis”, contó Josefina Pérez a su salida de las instalaciones de la estación Mamá Tingo.

Las quejas permanecen y esta medida parece no solucionar el caos que se genera en horarios con mayor concurrencia en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

“La fila está igualita en la mañana y era un caos para subir; se suponía que pusieron tres vagones más y yo no vi eso”, explicó Julio Rodríguez, molesto.

Se recuerda que ayer el presidente Luis Abinader encabezó cuatro nuevos trenes de seis vagones, además de la inauguración del túnel de interconexión peatonal entre las Líneas 1 y 2 del medio de transporte colectivo.

Con la incorporación de estos trenes, la Línea 1 incrementa su capacidad operativa de 14,000 a 22,000 pasajeros, lo que permitirá reducir filas y disminuir tiempos de espera, según las autoridades.