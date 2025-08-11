Residentes de Manoguayabo denuncian que tienen dos semanas sin agua

Residentes de las calles Clemente Guzmán y Santa Clara del sector Manoguayabo denunciaron que tienen dos semanas sin recibir el servicio de agua desde las tuberías hacia sus hogares.

En ese sentido, reclaman a la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) restablecer el servicio, tras asegurar mantenerse desesperados sin el preciado líquido.

Alejandro Padilla, hablando a nombre de los residentes en las calles Clemente Guzmán y Santa Clara, aseguró que en las últimas dos semanas han tenido que recurrir a su escaso presupuesto para proveerse de un poco de agua comprando galones y camiones, aquellos que tienen cisternas para poder enfrentar las necesidades del hogar.

“Es imposible seguir viviendo en estas condiciones. Ya no tenemos ropa limpia que usar para ir al trabajo, tampoco podemos asear nuestros hogares y lo que es peor, no podemos usar los sanitarios debido a la falta de agua, mientras las autoridades de la CAASD se mantienen indiferentes", dijo Padilla.

Manifestó que desde hace varios meses vienen sufriendo por la disminución del servicio de agua, teniendo que resignarse a recibir el servicio por dos o tres horas a la semana, pero en los últimos 15 días ha habido una ausencia total del suministro del vital líquido.