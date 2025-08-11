Padre le quita la vida a su hijo de un año y luego se suicida en El Factor

Con gran consternación se encuentra la comunidad de Telanza, en el municipio El Factor (provincia María Trinidad Sánchez), tras el hallazgo de un hombre y su hijo de aproximadamente un año de edad, quienes perdieron la vida en circunstancias no esclarecidas.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hombre identificado como Melanio López Núñez se habría ahorcado después de presuntamente quitarle la vida al menor, por lo que las autoridades realizan las investigaciones como un posible caso de homicidio-suicidio.

El hallazgo fue reportado en horas de la mañana del sábado por residentes de la zona, quienes notificaron de inmediato a las autoridades.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar evidencias que permitan esclarecer el hecho.

El suceso ha generado conmoción y repudio en la comunidad, tras la lamentable pérdida de dos vidas. Asimismo, esperan que la investigación oficial determine las circunstancias exactas de esta tragedia.