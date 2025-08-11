Muere hombre baleado por miembros del Dicrim en Dajabón

Un hombre murió en momento que recibía asistencia médica en el hospital Ramón Matías Mella de Dajabón luego de haber recibido varios impactos de bala por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.

El fallecido, quien se encuentra en la morgue del hospital fue identificado como Rufino Ramiro Monción Cordero, alias "El Fino" quien era buscado por las autoridades alegadamente por el asesinato del vigilante Sabiyoa Matías Sánchez, quien fue encontrado muerto la madrugada de este viernes en el centro comercial Súper Mao Mall.

Una fuente policial dijo a este medio que se le ocupó una arma de fuego al occiso, mientras que por el momento se desconoce si hubo un intercambio de disparos.

Rufino Monción fue baleado en el Paseo de los Estudiantes del municipio cabecera de Dajabón donde posteriormente fue llevado al centro de salud donde falleció.