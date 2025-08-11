Madre de Jennifer Ventura, la Miss Universe RD, falleció en la tragedia del Jet Set

La recién coronada Miss Universe República Dominicana 2025, Jennifer Ventura, lleva consigo una historia vestida de homenaje: el amor a su madre, quien falleció tras el colapso de Jet Set.

Oriunda de Barahona, Jennifer se alzó con la banda nacional el pasado domingo y representará al país en el certamen Miss Universo que se celebrará en Tailandia.

En una entrevista, la reina reveló que su madre, Roselin Marte Nova, perdió la vida en la tragedia del Jet Set ocurrida el 8 de abril. Tenía cuatro hijos: Gisel, Lissy, Saul y Jennifer.

Jennifer confesó que, de niña, soñaba con convertirse en reina de belleza, pero con el tiempo pensó que ese anhelo quedaría guardado “en el cajón de los recuerdos”. Sin embargo, la vida tomó un rumbo inesperado y comenzó a tejer un propósito más significativo.

Ese propósito, aseguró, se encarnó en su madre, a quien describió como “mi motivación, mi motor, y siempre lo va a ser, no importa que no esté conmigo físicamente”.

“Entendí que su muerte iba a ser el propósito mayor para yo caminar este sendero nuevo y que estoy segura que va a transformar mi vida y muchas vidas más”, expresó.

La nueva soberana de la belleza también envió un mensaje de aliento a las familias que, como la suya, sufrieron pérdidas en aquella fatídica noche.

“Quisiera que todas las familias dominicanas que tuvieron una pérdida ese día, pues vean en mí un reflejo de resiliencia, que entiendan que cada paso que están dando hoy es un paso que va a enorgullecer a su familia, que hoy los están viendo desde el cielo”, expresó.

Y culminó con un mensaje esperanzador. “Que sepan que el dolor no se va a ir, pero sí se va a transformar y depende de nosotros hacer de esa transformación un propósito”.

Un tributo en la pasarela

El vestido que lució en la noche final del certamen, con el que fue coronada, fue diseñado como un tributo a su madre, inspirado en su flor favorita: la orquídea.

En su cuenta de Instagram, Jennifer escribió:

“La orquídea florece donde vive el recuerdo”.