Opret dice que primer día con trenes de seis vagones tuvo "resultados positivos"

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que en el primer día de operación de trenes con seis vagones, en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, registró "resultados positivos" tanto en la reducción de filas como en el aumento de pasajeros transportados.

Esa versión contrasta con las criticas recogidas por LISTÍN DIARIO, donde los ciudadanos se quejaron de las largas filas en las estaciones persisten, mientras que otros se quejan por la inconsistencia en la circulación de trenes de esta cantidad.

Mediante un comunicado de prensa, la Opret explicó que las mediciones realizadas en cuatro de las cinco estaciones elevadas (Gregorio Urbano Gilbert, Gregorio Luperón, José Francisco Peña Gómez y Hermanas Mirabal) reflejaron ausencia total de filas durante las horas pico.

Tabla de tiempo en fila en estaciones elevadas de la Linea 1.Fuente externa

En la estación Mamá Tingó, única donde se presentaron, el tiempo de espera se redujo de 10 a 6 minutos, pese a un incremento del 23.70 % en el número de usuarios, en comparación con los dos lunes anteriores.

En términos globales, este lunes se movilizó un 23.70 % más de pasajeros que en los lunes previos, evidenciando el impacto positivo de la medida (ver tabla anexa).

Tabla comparativa del total de entrada de usuarios entre el 28 de julio y el 11 de agosto.Fuente externa

La institución agregó que, en los próximos días, se prevé una reducción aún mayor en el abordaje y circulación de pasajeros en la referida estación, al aumentar de cuatro trenes dobles a seis acoplados, que comenzarán a operar a partir de mañana.

La Opret precisó que, al tratarse del primer día de implementación, tanto la configuración del sistema como el comportamiento de los usuarios se encuentran en un proceso natural de adaptación.