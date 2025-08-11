Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Gloria Ceballos dice tormenta Erin podría convertirse en huracán; vigilan su trayectoria

La tormenta Erin se formó al oeste de las Islas de Cabo Verde, se mueve a oeste a 31 kilómetros por hora

Trayectoria de Erin

Trayectoria de ErinCentro Nacional de Huracanes

Deyanira Polanco

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos informó que dan estricto seguimiento a la evolución y trayectoria de la tormenta Erin, que podría convertirse en huracán.

“Trayectoria pronosticada de la Tormenta Erin: se espera que en los próximos días las condiciones ambientales sean propicias para que se intensifique a huracán” escribió Ceballos en su cuenta de X..

La tormenta Erin se formó al oeste de las Islas de Cabo Verde, se mueve a oeste a 31 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el ciclón se formó a una distancia de 280 millas o 455 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora o 75 kilómetros por hora, señaló el NHC en su reporte.

"Erin se está moviendo hacia el oeste a cerca de 20 millas por hora (31 kilómetros por hora), y se espera que este movimiento continúe durante los próximos días".

