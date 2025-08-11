Efemérides Patrias formaliza acusación contra quienes ultrajaron el Himno Nacional

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias formalizó una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra las personas que alteraron el Himno Nacional, un acto calificado como un ultraje.

El presidente de la comisión, Juan Pablo Uribe, pidió a la Procuraduría poner en movimiento la acción pública en contra de Yoseli Castillo Fuertes y cualquier otra persona que a partir de la investigación resulten con responsabilidad penal.

En una instancia dirigida al titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, solicitaron identificar a todos los autores que resulten responsables en la participación de la planificación y ejecución de los hechos ilícitos que generaron ultraje al Himno Nacional.

Pidió además que se ordene la suspensión inmediata de toda reproducción, difusión o ejecución perversamente alterada del Himno Nacional. Explicó que el objetivo es evitar que un acto de este tipo de actos quede impune, lo que podría generar una peligrosa indiferencia.

En la instancia además solicitó que se imponga las penas correspondientes, según el artículo 39 de la Ley 210-19, que establece de uno a tres meses de prisión y una multa de cinco a veinte salarios mínimos del sector público.

Uribe afirmó que la denuncia se presenta en defensa de la memoria histórica, la soberanía nacional y los valores patrióticos de la República Dominicana. Destacó que el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, respaldó la denuncia.