Autoridades dominicanas arrestan a exalcaldesa haitiana Rosemilia Petit-Frére, según medios

El arresto de la política se realizó en un aeropuerto dominicano, tras el arribo de la dama al país, presuntamente con una gran suma de dinero.

Exalcaldesa haitiana Rosemilia Petit-Frére.Fuente externa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

Las autoridades dominicanas arrestaron a la exalcaldesa haitiana Rosemilia Petit-Frére, a su llegada al país, según informaron medios haitianos.

El arresto de la política se realizó en un aeropuerto dominicano, tras el arribo de la dama al país, presuntamente con una gran suma de dinero.

Hasta el momento las autoridades dominicanas no han informado sobre las circunstancias del arresto.

Petit-Frére fue acusada, en 2023, en su país, de corrupción y desvío de fondos de la Caisse d'Assistance Sociale (CAS), según la Gazette Haití, tanto ella como otro parlamentario utilizaron organizaciones ficticias para desviar el efectivo. 

