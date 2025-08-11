Abinader defiende sus obras de Gobierno y responde a Leonel y Danilo

Durante el pasado fin de semana, los expresidentes, y principales representantes de la oposición política del país, Leonel Fernández y Danilo Medina criticaron el accionar del Gobierno de Luis Abinader con relación a su política económica y el mantenimiento de los hospitales de la red pública.

Al responderle al presidente de la Fuerza del Pueblo, quien manifestó que el Gobierno ha “maquillado” las cifras económicas para “ocultar un cambio que no ha cumplido”, Abinader indicó que esas cifras han sido otorgadas por organismos internacionales.

“Si ellos quieren yo les doy el número del director de la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para que vaya y pelee con él. Que vaya a pelear con Moody’s, que vaya a pelear con la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) también, espero que le vaya bien, porque estos datos son de esos organismos”, manifestó Abinader.

En un acto político, Fernández manifestó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es el “gran fracaso de la política dominicana”, debido a las problemáticas que han ocurrido durante su gestión de Gobierno.

Leonel Fernández: El PRM es el gran fracaso de la política dominicana Lea también

Por igual, en respuesta al presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el gobernante indicó que durante la gestión de los opositores, varios de los hospitales fueron descuidados.

“Cuando hablamos de la ciudad donde está el Ney Arias, el Mario Tolentino Dipp estaba un cascaron abandonado y hoy es un hospital general que es el más moderno del gran Santo Domingo; el Marcelino Vélez, tenían abandonado al Marcelino Vélez y la parte de maternidad, no sé si era que no lo querían continuar porque lo había hecho otro presidente, y nosotros hicimos ahí la maternidad del Marcelino Vélez, los números que estamos viendo aquí, la cantidad de servicios que se hacen, están ahí”, argumentó Abinader.

En sus declaraciones, el expresidente Medina dijo que los hospitales del país están en abandono, incluyendo centros de salud inaugurados durante su gestión; al tiempo que advirtió también que la escasez de obras es aún más marcada en los municipios y zonas rurales.

“Si en los municipios cabeceras las obras son escasas, imagínense qué han hecho en los municipios y los distritos municipales del país, por no hablar de la zona rural. Nada, nada”, dijo Medina.