Capturan al "El Beta" y otras dos personas vinculados a red de microtráfico en Capotillo

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, confiscaron 35 paquete presumiblemente cocaína y arrestaron a tres hombres, durante un operativo de interdicción, desarrollado en el municipio Santo Domingo Este.

Los agentes y fiscales, daban seguimiento a los integrantes de una red de microtráfico que opera en el Gran Santo Domingo y de acuerdo a esos informes montaron un operativo de vigilancia, en la calle Avenida Boulevard del Faro próximo al Parque Mirador del Este, Los Mameyes, donde según informes varios hombres se estaban dedicando a la venta de drogas.

Al intervenir en el lugar, tres hombres fueron sorprendidos a bordo de dos jeepetas, tratando de realizar una transacción de presuntas sustancias narcóticas, iniciando de inmediato el protocolo de inspección de ambos vehículos.

“En una jeepeta, marca Kia Sorento, fueron confiscados 34 paquetes presumiblemente de cocaína, escondidos debajo del asiento del chofer y del pasajero, mientras que en el otro vehículo (Toyota 4Runner), se ocupó otro paquete, dentro de una neverita (tipo foam) que estaba encima del asiento trasero, para un total de 35 pacas de la sustancia”, señala el comunicado de prensa.

Vehículo donde estaba la sustancia ilícitaExterna

En la neutralizada operación fue arrestado Ricardo Danaly de la Cruz (El Beta), uno de los principales microtraficantes, que suple de drogas el barrio de Capotillo y zonas aledañas.

También fueron detenidos Wilkin Guzmán Mambru y Franklin Mejía Pérez, quienes formarían parte de esta estructura criminal a la que las autoridades daban seguimiento.

A los detenidos se les incautó, además, dos vehículos, celulares, un modem, dinero en efectivo y otras evidencias que ayudarán a fortalecer la investigación.

Los paquetes de la presunta droga fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.