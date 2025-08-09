Realizan diplomado para fortalecer competencias pedagógicas en Universidad para la Defensa

La Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (Unade), en colaboración con la Neuuni Universidad de México, ha puesto en marcha el “Diplomado internacional: pedagogías y diseño curricular por competencias para la educación superior”.

Este programa de formación, que abarca del 5 de agosto hasta el 11 de octubre, está diseñado para fortalecer las capacidades del personal docente y administrativo de la Unade, con un enfoque particular en la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Egddhhydih).

El objetivo es potenciar la aplicación de nuevas pedagogías, el diseño curricular por competencias, el conocimiento de la normativa educativa nacional y la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la educación superior.

El acto de apertura contó con la presencia del coronel Jorge Luis Vásquez Suárez ERD, quien ofreció las palabras de bienvenida junto a su plana mayor. La iniciativa forma parte de la estrategia de expansión académica regional de Neuuni Universidad, que busca establecer una presencia significativa en la República Dominicana, un país reconocido por su compromiso con la calidad educativa.

Entre los invitados especiales se encontraban el ingeniero Jorge Argamasilla Silvestre, CEO de Neuuni Universidad; el doctor José Zilberstein Toruncha, director de Neuuni Universidad; el doctor Eric Darío García, representante de Neuuni en la República Dominicana; y el licenciado Abel Capellán, encargado del departamento técnico superior del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

El evento también contó con la asistencia de directores y subdirectores de otras escuelas y unidades de la Unade, lo que subraya el interés institucional en la actualización y mejora continua de la calidad académica.