Puente Flotante sobre el Ozama está cerrado y estas son las rutas alternas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó el cierre temporal del Puente Flotante sobre el río Ozama, a partir del mediodía de este sábado y hasta la misma hora del martes 13 de agosto, para la realización de trabajos de mantenimiento.

Aunque el cierre estaba programado para iniciar exactamente a las 12:00 del mediodía, fue a las 12:20 cuando los ingenieros presentes dieron la señal para comenzar el proceso. Se encendieron la máquina guinche y los motores para levantar la plataforma del puente y retirar el anclaje ubicado bajo el río, paso necesario para el mantenimiento.

Rutas alternas y control de tránsito

En coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el MOPC implementó un plan especial de movilidad para los próximos días.

Los conductores que se desplacen en dirección Este-Oeste podrán utilizar los puentes Ramón Matías Mella (conocido como puente de la Bicicleta) y Juan Bosch, mientras que para la ruta Oeste-Este estarán disponibles los puentes Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella.

Agentes de la Digesett se encuentran en las inmediaciones orientando a los conductores y controlando el flujo vehicular.

“¿Hasta cuándo estará cerrado?”, preguntó un motorista a una agente que, silbato en mano, guiaba el tránsito y recordaba a los usuarios que el puente permanecerá fuera de servicio hasta el martes al mediodía.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) guiando a los conductores por el cierre temporal del Puente Flotante sobre río OzamaLD

El Puente Flotante es una vía clave para la conexión entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.