Comando Sur de EE.UU. y RD refuerzan lazos contra amenazas

El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), realizó una visita oficial a la República Dominicana con el objetivo de consolidar las alianzas estratégicas en materia de defensa y seguridad regional.

La agenda oficial de Holsey incluyó reuniones de alto nivel con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

Como parte de su visita, recorrió las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), donde conoció las capacidades tecnológicas y operativas que fortalecen la respuesta de las Fuerzas Armadas dominicanas ante amenazas y emergencias.

En estos encuentros, ambas naciones reafirmaron su interés en promover la interoperabilidad, desarrollar iniciativas conjuntas para enfrentar amenazas transnacionales, y fortalecer la preparación ante desastres naturales, contribuyendo a la estabilidad y seguridad en la región.

En reconocimiento a su destacada trayectoria y valiosos aportes al robustecimiento de los vínculos militares, el almirante Holsey fue condecorado con la “Orden al Mérito Naval”, por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, mediante el Decreto Núm. 314-25.

La ceremonia se celebró en la sede principal del Ministerio de Defensa y fue presidida por el ministro Fernández Onofre.

Tras recibir los honores militares y firmar el libro de visitas distinguidas, el almirante Holsey intercambió presentes con el ministro, ratificando el compromiso de ambas naciones de seguir fortaleciendo su relación estratégica.

Fuerza de defensa.

El Comandodo Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) es uno de los comandos de combate unificado del Departamento de Defensa de EE. UU.

Su principal misión es la de llevar a cabo operaciones militares y de seguridad en América Central, el Caribe y América del Sur, con la finalidad de proteger los intereses de Estados Unidos en la región.

La estrategia del Comando Sur se basa en la cooperación y el desarrollo de alianzas con los países de la región.

Su misión no se limita únicamente a la intervención militar directa, sino que abarca un amplio espectro de acciones, incluyendo:

Se enfoca en combatir el narcotráfico, el tráfico de personas, la pesca ilegal y otras actividades de organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

También proporcionan ayuda y apoyo logístico en casos de catástrofes naturales como huracanes, terremotos o inundaciones, trabajando en conjunto con las autoridades locales.

Realiza entrenamientos conjuntos y promueve la interoperabilidad entre las fuerzas militares de la región para mejorar su capacidad de respuesta colectiva ante amenazas comunes.

El Comando Sur también tiene un enfoque en la seguridad de recursos naturales y la estabilidad de la región, lo que se considera vital para los intereses de seguridad nacional de EE. UU.

Su objetivo es ser un socio confiable para los países de América Latina y el Caribe, ayudando a mejorar la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental, a través de la cooperación y el desarrollo de capacidades.

