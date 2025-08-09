Alcalde de Neyba estima que Abinader le entregará casi ocho millones para aceras y contenes

El alcalde Yadel Subervi (Potioco) dijo que de los 4,000 millones de pesos que destinará el presidente Luis Abinader para la construcción de aceras y contenes, para su territorio contempla que le sea entregada la cantidad de casi 8 millones de pesos.

“El presidente ha destinado 4,000 millones de los cuales en una primera partida se establece que se van a dar a todos los municipios del país y distritos municipales 3.4; y después se establecerá una cantidad por habitantes, en el caso de nosotros correspondería casi 8 millones “, dijo el ejecutivo municipal.

Potioco estableció invertir esa segunda partida en un solo barrio para ir cerrando las necesidades que tiene el municipio, sobre todo en aceras y contenes y, aseguró, que se continuará trabajando en Buenos Aires, Vista el Lago, El Manguito y Tabardillo.

“Uno tiene necesidades infinitas, pero los recursos hay que planificarlos bien para su ejecución y agradecemos a nuestro presidente el apoyo a la municipalidad y nuestro necesario para un mejor desarrollo urbano”, expresó.

Con la primera partida que entregará el gobierno a la municipalidad, el ayuntamiento de Neyba continuará el proceso de aceras y contenes hacia Buenos Aires, a fin de aprovechar el proceso de asfalto que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Yadel Suberví no quiso entrar en detalles sobre la necesidad de un mercado porque el jefe del Estado prometió que con relación a ese tipo de obras hará el anuncio en la asamblea de municipios en el mes de noviembre próximo.

Informó que están trabajando en la terminación del Parque Apolinar Perdomo y anunció la intervención de otros que no identificó.