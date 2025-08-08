En Villa Jaragua tienen 4 días sin luz tras contacto de un chivo con cables de transformador

Al menos 200 personas se encuentran sin energía eléctrica en los barrios Brisa y Tunal, del municipio de Villa Jaragua, en Bahoruco, luego de que un chivo entrara en contacto con un cable del trasformador.

Según denunciaron a Listín Diario "Vecinos acción comunitaria barrio Brisa”, el día del daño, un chivo tocó con el cable de la tierra del transformador, lo que generó una descarga eléctrica que produjo su muerte y luego la interrupción del servicio por un daño sufrido en el aparato.

El presidente de la organización, Miguel Peña Trinidad, reclamó de Edesur la reposición del transformador o de lo contrario el próximo martes realizarán una huelga.

“Estamos implorándoles a las autoridades competentes, que ya tenemos cuatro malas noches con el transformador dañado y estamos aborde de tirarnos a las calles para el tránsito a ver si nos ponen asunto”, dijo el dirigente barrial.

Expresó, que el pasado jueves se reunieron con una comisión de la empresa energética, quien puso como condición para instalar uno nuevo fue que los usuarios firmen contratos.

“Le dijimos que nosotros estábamos organizados, que monten el transformador y esperen que nos refresquemos para reunirnos a fin de proceder con los contratos, pero ellos no quisieron ponerse de acuerdo”, dijo Pérez Trinidad.

Yenny Díaz, Remedio Peña, Paulino Medina Sena y Lay Pérez, coincidieron en afirmar que los productos que requieren refrigeración fueron dañados y que no pueden dormir con sus hijos “de noche ni de día”.

Dijeron estar dispuestos a cumplir con el pago de la electricidad y llamaron a Edesur a crear las condiciones para tales fines y deponiendo su negatividad frente a la población.

“El hecho es que estamos pasando por una dificultad de mala noche, yo que tengo niñas pequeñas no estoy durmiendo y ya tenemos 4 noches y 4 días”, dijo Yenny Díaz.