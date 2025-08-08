Junta del elevado Churchill con Kennedy alerta a usuarios

Varios transeúntes avistaron el estado de la junta del elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la John F. Kennedy, en el Distrito Nacional.

Un equipo de LISTÍN DIARIO captó en cámara tanto desde afuera del elevado como en el pavimento por donde cruzan los carros, encontró un hoyo muy cerca de la junta.

Agujero cerca de la grietaMaría Heyaime

Por un extremo de la junta, en el borde, crecen algunas hierbas desde adentro. Por el otro lado, presenta una fractura más notoria, con un espacio en el pavimento completamente separado del otro y un aspecto deteriorado del área general.

Junta en el elevado Churchill con Kennedy con plantes creciéndoleJorge Martínez

Grieta observada desde el pavimentoJorge Martínez

Varios ciudadanos que transitan por el elevado, el puente peatonal y las calles alrededor, manifestaron su inquietud el estado de la junta y consideran que representa un riesgo para la seguridad ciudadana.

Ante la situación, las personas que cruzan por el lugar se han quejado, instando al gobierno y al Ministerio de Obras Públicas a dar una respuesta rápida y brindar mantenimiento al elevado.

Tras las quejas, Obras Públicas anunció labores de mantenimiento en esta importante vía.

Este elevado tiene más de 25 años de antigüedad y hoy en día es una construcción clave dentro del pesado fluyo vehicular del sector por donde miles de personas se trasladan diariamente al trabajo y a sus hogares.

CASos similares

Este problema representa uno más en una serie de preocupaciones que han surgido sobre la integridad estructural de los espacios transcurridos de la ciudad.

Luego del colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que se llevó cientos de vidas y dejó cientos de heridos, la población dominicana quedó afligida y preocupada frente a la posibilidad de que se repita un incidente de esta naturaleza.

A raíz de esto, resurgieron quejas sobre el estado del puente Francisco del Rosario Sánchez, también conocido como el puente de la 17, una estructura de más de 50 años de antigüedad, y que evidenciaba un grave deterioro en los soportes y estructuras que lo sostienen, así como el colapso de varios postes y la presencia de “ligeras grietas”.

En enero de este año, Obras Públicas afirmó que las grietas "no representan un peligro para los conductores". Del mismo modo, muchos habitantes de las áreas cercanas al puente calificaron los trabajos de mantenimiento del mismo como "insuficientes" y "superficiales".