Sepultan restos del exministro de Cultura José Rafael Lantigua

Con rosas blancas que simbolizan la paz, familiares y amigos dieron la tarde de ayer miercoles último adiós al periodista y exministro de Cultura, José Rafael Lantigua, en el Cementerio Parque Puerta del Cielo.

El entierro se realizó poco después de la una de la tarde, culminando una jornada de despedida que inició con el velatorio en la funeraria Blandino.

El féretro, rodeado de rosas, fue acompañado por sus hijos José Rolando, Pablo José y María Lantigua, su viuda Miguelina Hernández, y sus seis nietos, quienes recibieron las condolencias de cientos de personas.

Durante el sepelio, la familia, visiblemente afectada, se acercó a dejar flores sobre el ataúd como muestra de su profundo dolor.

En el cementerio, su hijo Pablo José Lantigua describió a su padre como un profesional y un padre “ejemplar”.

“Lo conocieron como el ministro que trabajó incansablemente por la cultura dominicana y como el académico que defendió con fervor la belleza de nuestro país, y nosotros tuvimos el inmenso privilegio de conocer al hombre detrás de ese hombre”, expresó.

Previamente, en la funeraria Blandino, la misa en honor a Lantigua concluyó a las 11:30 de la mañana. Allí, la hija del exministro, María Lantigua, le dedicó unas palabras.

"Para todo el mundo era el maestro, el ministro, el escritor, para nosotros era un gran padre, siempre presente y preocupado por cada uno de nosotros", expresó, agradeciendo a Dios por los años que pudieron pasar juntos.

Durante el velatorio en la capilla E, el sacerdote Mario de la Cruz Campusano rezó el Padre Nuestro y ungió el ataúd, mientras la cantante lírica Dina Matos recitaba el Ave María, honrando la memoria de Lantigua.