Puente Flotante estará cerrado desde este sábado hasta el miércoles

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el Puente Flotante sobre el río Ozama estará cerrado al tránsito vehicular durante cinco días, desde el sábado 9 de agosto a las 12:00 del mediodía hasta el miércoles 13 a la misma hora.

“Esta intervención forma parte del plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales que impulsa el MOPC, con el apoyo de la Industria Naval Dominicana, reconocida por su experiencia en la conservación de estructuras marítimas y fluviales”, precisó la entidad a través de un comunicado de prensa.

A fin de mitigar el impacto del cierre, se ha coordinado un plan especial de movilidad junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Rutas alternas establecidas:

Dirección Este-Oeste: Los conductores podrán utilizar los puentes Ramón Matías Mella (puente de la Bicicleta) y Juan Bosch. Además, se extenderá el horario del contraflujo matutino en ese sentido.

Dirección oeste-este: Se podrá transitar por los puentes Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, y también se extenderá el horario del contraflujo vespertino.

Para evitar congestión en las vías cercanas al área de influencia del puente, se recomienda utilizar la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto) o la George Washington, conectando con el Este a través de las avenidas México o 27 de febrero.

La Digesett estará ofreciendo asistencia en puntos claves con la colaboración de la Comisión Militar y Policial (Comipol) y se dispondrá de señalización adecuada en todas las rutas alternas. Asimismo, la ciudadanía podrá contar con información actualizada en tiempo real a través de plataformas de tráfico como Waze y Google Maps.