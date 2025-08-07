Presupuesto en expropiación para ampliación de la República de Colombia podría aumentar

El dinero presupuestado en las expropiaciones para la solución de la avenida República de Colombia podría aumentar debido a los cambios en el diseño de esta importante vía, de acuerdo a declaraciones del presidente Luis Abinader durante el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Este aumento del presupuesto estaría debido a los cambios de diseño.

“Para salvar el Jardín Botánico se ha ido hacia la parte oeste y eso nos va a costar más en expropiaciones, porque el diseño que había en ese Gobierno (del PLD) era llevándose el Botánico y nosotros lo que hicimos fue cambiar el diseño”, dijo el mandatario al ser cuestionado por las declaraciones de Leonel Fernández, acerca del dinero recibido de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

De los 775 millones de dólares que se recibieron de Aerodom, el Gobierno dispuso 108 millones de dólares para la solución de la avenida República de Colombia. Estos trabajos también incluyen la ampliación de Los Próceres, Jacobo Majluta y la avenida Monumental.

Dentro de los trabajos presupuestados está la eliminación de 25 cruces desde la autopista Duarte hasta la Jacoblo Majluta, sustituyéndolos por seis retornos; construcción de pasos a desnivel, puentes; la recuperación de 24,000 metros cuadrados, que por más de 25 años han residido decenas de familias en condiciones de insalubridad, la reducción de aceras en áreas residenciales y del parque, entre otros.

Durante la presentación del proyecto, el pasado 23 de julio el Gobierno admitió que uno de los proyectos que presentaba la ampliación de la República de Colombia incluía afectar el Jardín Botánico.

“Entre las propuestas que se estudiaron también había propuestas que contemplaban afectaciones al Jardín”, explicó el viceministro de infraestructura vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Elías Santana.