Incendio destruye ferretería en San Francisco de Macorís y afecta a bomberos

Un voraz incendio se registró este miércoles en una ferretería ubicada en la calle Bienvenido Fuertes Duarte, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, el cual se extendió de manera significativa, generando gran preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil para intentar sofocar el fuego y evitar que se continuara propagando hacia otros establecimientos cercanos, ya que algunas viviendas del entorno resultaron afectadas por el siniestro.

Tras la magnitud del incendio, unidades de rescate de las comunidades de Salcedo, Tenares y otras localides se integraron a las labores para sofocar el incendio que afectó las instalaciones de la ferretería Hilario en la referida ciudad.

Durante las labores, varios miembros del cuerpo de bomberos resultaron afectados, con algunas bajas de salud, por lo que, tuvieron que ser asistidos por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911.

Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro. Sin embargo, residentes señalan como principal motivo las tandas de apagones que se han estado registrando en la localidad.

Mientras, una representante de la Oficina de la Empresa Distribuida de Electricidad del Norte (Edenorte), señaló que tumbaron la línea que lleva la energía eléctrica a los hogares para prevenir que continuara propagándose el fuego.

Asimismo, ante la cuestionante de los residentes por las tandas de apagones que se han estado registrando, indicó que durante estas temporadas del calor, el consumo de energía es mayor, por lo que los equipos se sobrecalientan, provocando que los circuitos se disparen constantemente debido a la sobrecarga.