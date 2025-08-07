Ejercito dominicano recibe al jefe del Comando Sur de Estados Unidos

El Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, arribó esta tarde al territorio de la República Dominicana, donde sostendrá diversas reuniones para fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa y seguridad con altos funcionarios del país

Esta es la primera visita del almirante Holsey a la República Dominicana desde que asumió el liderazgo del Comando Sur de los EE. UU. en noviembre de 2024.

La Embajada estadounidense indicó que esta acción representa una oportunidad para seguir profundizando la colaboración regional en temas críticos de seguridad que afectan a Latinoamérica y el Caribe. El cuerpo diplomático informó que el representante militar culminará su agenda este viernes.

La visita del almirante Holsey da continuidad a los esfuerzos diplomáticos establecidos en la agenda del secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita realizada en febrero de este año. Durante su estancia en territorio dominicano, el almirante sostendrá reuniones con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, así como con otros altos mandos y representantes de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

Los encuentros se enfocarán en reafirmar la histórica cooperación militar entre ambos países y abordar desafíos comunes que afectan a la región, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Los Estados Unidos y la República Dominicana mantienen una colaboración activa en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y la extradición de criminales. Esta visita oficial demuestra el compromiso de ambas naciones por el mantenimiento de la paz y la seguridad regional, elementos fundamentales para el desarrollo económico y social sostenible de la zona.

El Comando Sur de los Estados Unidos es responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Central, el Caribe y América del Sur y esta visita continúa fortaleciendo esta cooperación estratégica con la República Dominicana, un socio clave en la estabilidad y seguridad del Caribe.