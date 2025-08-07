El año escolar pondrá a prueba las polémicas medidas de tránsito

Los líderes del sector transporte están a la expectativa de un momento crucial para las recientes medidas implementadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Con el inminente inicio del año escolar, el aumento significativo del flujo vehicular pondrá a prueba la efectividad de disposiciones como la prohibición de los giros a la izquierda en varias intersecciones.

Aunque los sindicatos de choferes han adoptado estas regulaciones, a pesar de no haber sido consultados previamente, algunos expresan sus reservas.

El sindicalista Antonio Marte, por ejemplo, señala que la eliminación de los giros a la izquierda podría simplemente trasladar los embotellamientos a otras calles y generar un consumo mayor de combustible.

“Quiero esperar que inicien las clases para ver cómo reaccionarán estas medidas en la sociedad”, comentó.

Por otro lado, la medida cuenta con defensores. William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), apoya la prohibición, argumentando que es una práctica común en países desarrollados para agilizar el tránsito.

“Las autoridades, a través del Intrant, están haciendo lo correcto”, afirmó.

De manera similar, Mario Díaz, de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), considera que las regulaciones han sido asimiladas gradualmente por los conductores, pero coincide en que la verdadera prueba será con el inicio de las clases.

Sugerencias para mejorar el tránsito

Los líderes del transporte no solo han expresado sus opiniones, sino que también han propuesto soluciones.

Una de estas soluciones las planteó William Pérez Figuereo,q uien sugirió que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cree retornos más accesibles.

Esto evitaría que los conductores tengan que recorrer largas distancias para cambiar de dirección, compensando la prohibición de los giros a la izquierda.

Por su parte, Mario Díaz considera que algunas de estas regulaciones podrían ser reevaluadas o incluso eliminadas si generan demasiados inconvenientes en ciertas rutas y horarios.

Juan Hubieres, de la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), enfatizó que la solución al problema del congestionamiento requiere un enfoque más amplio.

Entre sus propuestas se incluyen la construcción de parqueos verticales y la restricción del tránsito de camiones de carga y de basura a horarios nocturnos.

En resumen, mientras las autoridades se preparan para el desafío del año escolar, los líderes del transporte se mantienen vigilantes, con la esperanza de que las medidas ayuden a descongestionar la ciudad, pero también con la convicción de que algunas de ellas podrían requerir ajustes.

Prohibición de giro a la izquierda causa confusión entre conductores Lea también