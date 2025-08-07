Campaña Corazón de Mamá”: Una de cada 4 muertes maternas es por problemas cardiovasculares

Este viernes 8 de agosto, la Sociedad Interamericana de Cardiología, en conjunto con Go Red for Women y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), lanza la campaña “Corazón de Mamá”, una iniciativa destinada a concienciar sobre la importancia de la salud cardiovascular antes, durante y después del embarazo.

Esta acción surge ante la preocupación por las enfermedades cardiovasculares, que constituyen una de las principales causas de muerte materna en América Latina y el Caribe.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alrededor del 25% de las muertes maternas en la región están relacionadas con problemas del corazón, como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o preeclampsia.

Un llamado urgente a la acción

La campaña “Corazón de Mamá” busca informar y movilizar tanto a la comunidad médica como a autoridades de salud y a la sociedad civil para reducir la mortalidad materna evitable.

La doctora Ana Munera, presidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología, junto con Go Red for Women, la FIC y el Grupo de Cardiobstetricia de Mujer (SIAC) y la doctora Claudia Almonte, vicepresidenta de la SIAC por Centroamérica, lideran esta campaña que contempla: charlas informativas, evaluaciones médicas gratuitas, la distribución de material educativo y actividades de sensibilización, así como trabajo articulado con hospitales, centros comunitarios y medios de comunicación

“Cuidar tu corazón es cuidar tu vida y la de tu bebé. La salud cardiovascular debe ser una prioridad en cada etapa del embarazo”.

Con “Corazón de Mamá”, se busca dar un paso decisivo hacia una maternidad más segura, informada y saludable para todas las mujeres de América Latina y el Caribe.

Entre los datos más alarmantes:

Una de cada cuatro muertes maternas en América Latina y el Caribe se debe a causas cardiovasculares.

Las mujeres con antecedentes de hipertensión o enfermedad cardíaca tienen hasta cinco veces más riesgo de morir durante el embarazo o el posparto.

La mayoría de estos fallecimientos se concentran en mujeres de entre 25 y 40 años, muchas sin diagnóstico previo.

Principales factores de riesgo

Entre las condiciones más frecuentes que aumentan el riesgo cardiovascular materno se encuentran: Hipertensión crónica o gestacional; diabetes o resistencia a la insulina; obesidad y sobrepeso; tabaquismo y consumo de alcohol; antecedentes familiares de enfermedad cardíaca; embarazos múltiples o de alto riesgo, así como un estilo de vida sedentario y mala alimentación.

La prevención como herramienta clave

Las expertas destacan la necesidad de una evaluación médica preconcepcional en mujeres que planean embarazarse, con el fin de identificar y controlar factores de riesgo antes de la gestación.

Durante el embarazo, los controles periódicos permiten no solo monitorear el desarrollo del bebé, sino también detectar a tiempo signos de complicaciones cardíacas o hipertensivas. Y tras el parto, se hace énfasis en una atención prolongada, ya que hasta un 30% de los eventos cardiovasculares maternos ocurren en las primeras seis semanas del posparto.