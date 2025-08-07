Alcaldía del DN y Digesett retiran chatarras y vehículos mal estacionados en el ensanche Quisqueya

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizaron un operativo de recuperación de espacios en el ensanche Quisqueya, retirando vehículos mal estacionados y en condición de chatarras que se encontraban en el sector.

El cabildo fue representado por su Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP), cuyo titular, teniente coronel José Aníbal Sanz, explicó que los vehículos fueron retirados porque obstruían el tránsito y ocupaban espacios públicos de manera indebida.

“Este operativo forma parte de los trabajos rutinarios que se ejecutan en distintos sectores del Distrito Nacional con el objetivo de preservar el orden, garantizar la movilidad y devolverle los espacios a los ciudadanos”, manifestó.

El alto oficial valoró el apoyo recibido por parte de Digesett, entidad que tiene la responsabilidad legal de velar por el cumplimiento de las normas de tránsito, y con la cual se mantiene una coordinación constante para este tipo de intervenciones.

“Estas acciones continuarán desarrollándose como parte del compromiso institucional por una ciudad más segura, organizada y transitable”, advirtió.

Dijo que la DUEP se mantiene realizando operativos en los que recupera espacios en diversos puntos de Santo Domingo, como parte de la responsabilidad asumida para llevar bienestar a los capitaleños.