Abinader anuncia inversión de RD$4,000 millones para aceras y contenes con ahorros del Gobierno

El presidente Luis Abinader anunció este jueves la entrega de 4,000 millones de pesos destinados a la construcción de aceras y contenes en el territorio nacional, a través de las alcaldías del país.

Los fondos se obtendrán a partir de "ahorros" del Gobierno, según explicó el mandatario a Listín Diario.

Indicó que estos recursos serán distribuidos a las distintas autoridades locales, con el objetivo de responder a una de las demandas más recurrentes de los gobiernos municipales.

“Yo espero que este sea un proyecto de un año. Y después, siempre, cualquier ahorro que podamos tener, poder transferírselos”, dijo el mandatario en una sesión de trabajo con alcaldes, alcaldesas, directores distritales y representantes de la Liga Municipal Dominicana.

“Al igual que el asfalto, las aceras y contenes son interminables. Mientras más construyes, más necesitas”, expresó Abinader

El mandatario recordó que entre 2020 y 2024, su gobierno ya había destinado 3,200 millones de pesos para este mismo fin, aunque reconoció que en ese entonces la falta de experiencia en ejecución retrasó el avance de los proyectos.

En esta ocasión, dijo que espera que la inversión pueda ser gestionada con mayor eficiencia por las autoridades municipales.

Abinader también exhortó a los gobiernos locales a enviar a tiempo la documentación requerida para la transferencia de otros 1,400 millones de pesos ya disponibles, correspondientes a proyectos en construcción, los cuales deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos meses.

El presidente también informó que el Gobierno está trabajando en la adecuación legal y constitucional del fideicomiso de Residuos Sólidos, para dotar de más recursos y herramientas financieras a los ayuntamientos del país.

Abinader, además, adelantó que para noviembre anunciará otras inversiones, con nuevos recursos, para la construcción de obras como: cementerios, funerarias, mercados, mataderos, entre otras.

También se destinarán otros fondos para el asfalto de calles a escala nacional, dijo el gobernante.

Distribución de los recursos

El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, explicó que el primer componente de la distribución de los fondos corresponde a un 33.33 % del total, equivalente a aproximadamente 1,333 millones, que será repartido de forma igualitaria entre todos los gobiernos locales, sin importar el tamaño del territorio.

En esta primera partida, cada alcaldía o junta de distrito municipal recibirá un mínimo de 3.4 millones de pesos.

El segundo componente tomará en cuenta la población de cada territorio, mediante un cálculo per cápita. Para este renglón, se estableció que cada localidad recibirá 135 pesos por habitante.

Un tercer componente estará basado en criterios de participación social y eficiencia de ejecución: se valorará el trabajo conjunto entre alcaldías, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, así como la experiencia adquirida por los municipios en la implementación de programas similares en el pasado, explicó el funcionario.

El titular de la Liga Municipal proyectó que las aceras y contenes construidos por los gobiernos locales podrán costar entre un 25 % y un 30 % menos que el precio promedio del mercado público o privado.