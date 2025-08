Residentes denuncian avería eléctrica desde hace 17 horas en un sector en la Ciudad Colonial

Vecinos de la calle Arzobispo Portes, frente al Callejón Macorís en la Ciudad Colonial, amanecieron sin servicio eléctrico este miércoles, debido a una avería eléctrica desde hace 17 horas. Además, denuncian una supuesta negligencia de parte de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

“Tenemos una avería eléctrica desde anoche a la 1:25 de la madrugada”, denunció consternado Alexander Tejeda, residente en el sector, durante una llamada con Listín Diario.

Indicó que, cuando los moradores intentaron llamar a la empresa estatal, tardaron cerca de 45 minutos para tomar el reporte. Cuya acción de Edesur es catalogada por los vecinos como “indiferente” debido a que el reporte está hecho.

No obstante, debido a que Edesur no acudió a suministrarle el servicio eléctrico, los residentes volvieron a comunicarse con los operadores pero no recibieron una respuesta satisfactoria.

“Cuando llamamos allá, nos dijeron que no habían recibido ninguna avería reportada en el sistema. Pero, si estamos llamando, es porque no nos vamos a inventar una avería", expresó.

De acuerdo a la denuncia, moradores afirmaron que los técnicos de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) visitaron el sector, pero todavía no han podido resolver la situación, alegando que no contaban con los recursos pertinentes para brindar el servicio.

“Ellos vinieron hoy a las 10:30 de la mañana. No colocaron escalera, solo hicieron un chequeo desde abajo y dijeron que la situación se debe resolver con camión tipo embudo”, dijo.

Sin embargo, debido a que “todavía” el vehículo y técnicos pertinentes no han llegado a solucionar el problema en la localidad, en todo el tiempo que ha transcurrido, moradores de la calle Arzobispo Portes siguen sin energía eléctrica.

“Nos dijeron que iban a llamar para que mandaran un camión. Pero todavía el camión no ha llegado, y tenemos todas esas horas sin luz”, expresó indignado Alexander Tejeda.