Gobierno haitiano asegura ingreso de asesor fue “debidamente permitido” por autoridades dominicanas

La Presidencia de Haití desmintió que el asesor y miembro del Consejo Presidencial de Transición, Smith Augustin, fuese detenido por las autoridades dominicanas tras haber ingresado de manera fraudulenta al territorio dominicano el pasado 30 de julio.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno haitiano manifestó que el ingreso de Augustin fue “debidamente autorizado por las autoridades dominicanas, como parte de las relaciones de buena vecindad entre ambos Estados”.

“Contrariamente a las acusaciones difundidas, el señor Agustín en ningún momento estuvo detenido en la República Dominicana. El miércoles 30 de julio de 2025, el Consejero Presidencial realizó un viaje personal a territorio vecino, en estricto cumplimiento de los procedimientos diplomáticos y aduaneros fronterizos vigentes”, reseña el documento de las autoridades haitianas.

A continuación, el comunicado integro enviado por el gobierno haitiano:

LA PRESIDENCA REPUBLICADA DHAITÍ NOTA ACLARATORIA DE LA PRESIDENCIA

Viaje del Asesor-Presidente Smith Augustin a la República Dominicana

La Presidencia de la República desea desmentir formalmente los rumores infundados, construidos y difundidos por ciertas personalidades y medios de comunicación, sobre el Asesor-Presidente Smith Augustin.

Contrariamente a las acusaciones difundidas, el señor Agustín en ningún momento estuvo detenido en la República Dominicana.

El miércoles 30 de julio de 2025, el Consejero Presidencial realizó un viaje personal a territorio vecino, en estricto cumplimiento de los procedimientos diplomáticos y aduaneros fronterizos vigentes.

Pese al cierre temporal de la frontera, su ingreso fue debidamente autorizado por las autoridades dominicanas, como parte de las relaciones de buena vecindad entre ambos Estados.

La Presidencia condena enérgicamente esta campaña de desinformación que, en un contexto político ya delicado, pretende sembrar confusión y dañar la imagen de las instituciones. Pide la responsabilidad de los actores políticos y de los medios de comunicación para favorecer la verificación rigurosa de los hechos y el respeto a la verdad.

Respetuoso de las leyes de la República de Haití y de los países amigos, el Presidente Consejero Augustin sigue comprometido con su misión, fiel a sus principios, y llama a todos los ciudadanos a centrarse en las verdaderas prioridades nacionales: la seguridad, la estabilidad y la reconstrucción democrática del país.