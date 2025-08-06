Autoridades dominicanas y Unicef acuerdan mejorar la calidad del agua en centros de salud

Las autoridades dominicanas de salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) acordaron este miércoles trazar la hoja de ruta para reducir las principales barreras en materia de agua potable, saneamiento e higiene (Washbat, por sus siglas en inglés).

El acuerdo procura garantizar servicios básicos resilientes y de calidad en los centros de salud del país, informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, refirió que uno de los puntos más relevantes del compromiso asumido es que se contemplará la calidad del agua como un criterio obligatorio para la habilitación de los centros de salud, además de incluirla en los presupuestos de construcción y del mantenimiento de nuevas infraestructuras.

Mientras, la representante interina en el país de Unicef, Anyoli Sanabria, destacó que "cada niña y niño tiene derecho a crecer sano y seguro, y eso empieza por garantizar agua limpia y saneamiento adecuado en cada centro hospitalario. Con este plan, la nación dominicana avanza para proteger la infancia y hacer realidad los derechos básicos para todas las familias".

Atallah y Sanabri recordaron que datos publicados por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2024), de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), indican que, si bien el 70,9 % de los hogares dominicanos recibe agua del acueducto público, solo un 28,5 % accede al servicio de forma continua durante seis o siete días a la semana.

A su vez, el 31,8 % recibe agua por menos de cinco horas diarias, situación que también afecta a los centros de salud, comprometiendo las condiciones de higiene y el control de infecciones.