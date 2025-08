JCE registra más de 786 mil defunciones en 20 años

La Junta Central Electoral (JCE) tiene un registro de 786,642 defunciones en República Dominicana en los últimos 20 años, desde 2005 hasta la fecha, según datos del nuevo Observatorio Nacional de Registro Civil, plataforma lanzada la pasada semana por la institución.

Sin embargo, la forma en que están clasificadas las causas de muerte puede generar confusión, ya que no están agrupadas según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, a consideración del maestro de la medicina forense, doctor Sergio Sarita Valdez, quien fue consultado por Listín Diario.

Hasta la tarde del domingo pasado, el Observatorio especificaba que de las defunciones, 456,892 corresponden a hombres (58.16 %) y 328,708 a mujeres (41.84 %).

Las principales causas consignadas, según el Observatorio, son: muerte natural (325,533), enfermedades (233,570), accidentes (4,031), homicidios (15,246), tránsito (32,102), suicidios (5,690), causas laborales (1,533), otras causas (166,822) y envejecimiento (1,966).

“Nadie muere de viejo”

El doctor Sarita Valdez dijo que la terminología usada por la JCE puede prestarse a confusión, ya que no es la mejor manera epidemiológica de clasificar las muertes.

Dijo que la OMS clasifica las muertes en naturales y muerte de tipo violenta. El término "vejez" no está bien empleado. Nadie se muere de viejo.

“Las muertes naturales son aquellas causadas por enfermedades. Las muertes violentas pueden ser a causa de un accidente, un homicidio, es decir, cuando alguien mata a otra persona, o a un suicidio”.

Dijo que y también existe una en la que no ha sido posible diferenciar si la muerte fue homicidio, accidente o suicidio y es considerada muerte violenta indeterminada, lo que quiere decir que son muertes que están bajo estudio en el momento en que se elaboran las estadísticas, se consideran violentas, pero en ese instante si son homicidios, si son suicidios o son muertes accidentales.

Las muertes naturales

El experto alegó que cuando se habla de muertes naturales, decir, las causadas por enfermedades, ahí tienen que distinguirlas por las edades.

Entonces, en verdad nadie se muere de una enfermedad llamada vejez, y eso de envejecimiento no encaja. Un adulto mayor puede morir por un cáncer de colon, de próstata, de mama, de vejiga, o por una enfermedad renal, una infección intestinal, etc. Pero "de viejo no se muere nadie”.

“Se llaman naturales, que es un mal término por cierto, porque queriendo decir que fue en la naturaleza, sin que interviniera la mano del ser humano, es decir, que no fue asesinado o envenenado, se clasifica como muerte natural. Pero la causa médica específica suele ser una enfermedad” puntualizó.

En la adultez, fuera de la edad reproductiva, tanto en mujeres como en hombres, las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares: enfermedad coronaria, estrechamiento de las arterias del corazón, e hipertensión, conjuntamente con la diabetes.

“Entonces, la diabetes, la hipertensión y la arteriosclerosis son las causas más frecuentes de muerte en adultos. Y ya en los adultos mayores, se está viendo un aumento significativo en las muertes por cáncer.

Los niños y jóvenes

Las muertes naturales en niños y niñas son diferentes a las muertes en jóvenes, adultos y adultos mayores. La mayoría de las muertes infantiles ocurren en los primeros años de vida, explicó Sarita Valdez.

En República Dominicana como en otros países estas muertes infantiles se deben principalmente a enfermedades hídricas, es decir, enfermedades relacionadas con el agua y la higiene. Por ejemplo, diarreas e infecciones respiratorias. Esas son las más comunes en los primeros años.

Luego van a seguir las muertes accidentales. Por ejemplo, jóvenes que mueren en accidentes de motocicletas que se matan o tienen una sobredosis de drogas, o se ven por envueltos en problemas con autoridades y pierden la vida, pero mayormente los accidentes entran también los suicidios.

Ya en la adultez, están las muertes maternas, que están relacionadas con el embarazo: abortos, parto, complicaciones posparto. Todas esas se clasifican como muertes maternas.

Solo Salud Pública llena certificado de defunción

El reconocido forense recodó que cada vez que una persona fallece, por la razón que sea, se debe llenar un certificado de defunción y la única entidad que puede emitir y controlar ese documento es el Ministerio de Salud Pública. Sean nacionales o extranjeros es responsabilidad exclusiva del Estado, y el área que concentra esos certificados es Epidemiología.

Según avanzan los años se incrementan los registros de defunciones.

Un cuadro del Observatorio muestra el comportamiento de las defunciones desde 2014 a la fecha se ve el ascenso, pero en el período de la pandemia, del 2021 hasta el 2024 el alza fue mayor.

El comportamiento fue 39,441 (2014); 40.241 (2015); 43.889 (2016), 43,909 (2017); 46,793 en (2018); 47,351 (2019); 45,788 (2020); 53,587 (2021); 51,356 (2022); 50,112 (2023), 50215 (2024) y en lo que va desde enero a julio 30,910.

Los mayores registros de muertes están en Santo Domingo, con 20.10%; Santiago de los Caballeros, 9.72%, el Distrito Nacional con un 5,76; seguido de La Vega con 3.43; San Francisco de Maorís con 3.10; Santo Domingo Este, 3.07; Santo Domingo Norte 2,9.

En caso de los suicido es en Santiago de los Caballeros que la JCE tiene un mayor registro con un 11,69%.