Psicólogos extranjeros manifiestan obstáculos para revalidar título

Ante la necesidad recurrente que supone hablar de salud mental en la República Dominicana, decenas de profesionales de la salud han optado por especializarse en el extranjero para aportar sus conocimientos a la nación.

Sin embargo, muchos han denunciado que el hecho de contar con estudios en el extranjero, como maestrías y doctorados, ha sido decisivo para frenar su incorporación al sistema de salud mental en el país. De igual forma, extranjeros que también buscan establecerse en este sistema cuentan una experiencia similar.

Así lo relataron psicólogos extranjeros al LISTÍN DIARIO, quienes, al intentar convalidar su título profesional en el país, lo describen como un camino lleno de dificultades, demoras y lentitud en los tiempos de respuesta estimados.

Uno de ellos comentó que, aun cuando presentó su expediente el año anterior, su proceso se ha prolongado más de lo esperado solo para descubrir que no cumplía con el porciento de los créditos exigidos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), alargando aún más el proceso de revalidación.

Planea viajar a su país de origen para que su universidad le certifique la equivalencia de los créditos y continuar con el proceso de revisión aquí en el país.

Una situación similar denunció otro profesional de la salud extranjero quien, tras varios intentos de reválida que calificó como confusos y agotadores, optó por permanecer en Estados Unidos para ejercer su profesión sin las trabas que encontró en el país.

Cabe destacar que el hecho de que no puedan iniciar o finalizar el proceso de reválida trae en consecuencia la no obtención del reconocimiento legal que les otorga el derecho de ejercer su profesión de manera regulada en el territorio nacional, derivando que no puedan consultar pacientes.

Respuesta a la situación

Por su lado, la directora de la Escuela de Psicología de la UASD, Rosa Martínez, reconoció que no se tratan de casos aislados que se presentan solamente en psicología y, en busca de una respuesta a la situación, han enviado resoluciones para que puedan ejercer la carrera con algunas nivelaciones culturales.

Asimismo, mediante una nota de prensa, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), doctor Franklin García Fermín, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, encabezaron una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de legalización, acreditación, homologación y revalidación de títulos universitarios expedidos por instituciones extranjeras.

De esta forma brindarán a los profesionales egresados de universidades fuera del país un proceso riguroso, transparente y eficiente que les permita obtener la validación oficial de sus títulos para ejercer legalmente en República Dominicana.