Minerd niega reducción de Jornada Escolar Extendida, pese carta regional de San Cristóbal

El Ministerio de Educación (Minerd) neegó este lunes que pretenda eliminar la Jornada Escolar Extendida, pese a la circulación de una carta “oficial” firmada por la Dirección Regional de Educación 04, instruyendo la aplicación de dos tandas.

La directora de Comunicaciones del Minerd, Yahaira Brea, se unió a las declaraciones ofrecidas el pasado sábado por el director regional de San Cristóbal, Máximo Castillo Castillo, quien negó, de manera enfática, esta versión confirmada por algunos maestros.

Brea, durante una conversación con reporteros del Listín Diario, negó la versión, sin ofrecer mayores detalles al respecto.

Mientras que Castillo, quien figura firmando el comunicado, aclaró que se están reorganizando espacios para facilitar la asistencia de todos los alumnos, permitiendo ofrecer los servicios educativos en condiciones óptimas.

“Eliminar la Jornada Extendida”

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) continuó deplorando este lunes las acciones gubernamentales, mostrando la carta firmada supuestamente por el director del Distrito Educativo 04-03, situado en San Cristóbal, en la cual le pide a quienes dirigen las escuelas de ese municipio aplicar una formación de dos tandas para garantizar el ingreso de los estudiantes.

Esto aseguraría, según dispone el texto, que los menores de edad puedan acceder a la matrícula, sin impedimento por “razones de capacidad física o administrativa”.

“En aquellos centros donde no exista disponibilidad de cupo en determinados grados, se ha instruido la formación de dos tandas como medida para garantizar el ingreso de todos los estudiantes que soliciten matrícula. Esta acción busca asegurar el derecho de cada niño, niña y adolescente a una educación digna sin exclusiones por razones de capacidad física o administrativa”, versa la misiva emitida el pasado 16 de julio, compartida en una rueda de prensa por el exministro Melanio Paredes y el expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Radhamés Camacho.

Sin embargo, el Minerd junto a la Dirección Regional, reiteró que esta información no es cierta.

Carta firmada por la Dirección Regional de 04-03Fuente externa

“Proteger conquista”

La ADP, presidida por Eduardo Hidalgo, consideró que la tanda extendida es una conquista, la cual no debe ser sacrificada.

En lo referente a la falta de espacio para cubrir la demanda de inscripción de estudiantes, la ADP propone que se utilicen otras alternativas que no resulten en la eliminación de este mecanismo de enseñanza.

“Como por ejemplo: ubicar espacios disponibles en esas comunidades que se puedan alquilar. La tanda extendida fue un logro del sistema para que los niños tengan acceso a una educación integral, a la vez que ofrece una alternativa económica a las familias dominicanas”, sugirió a través de nota de prensa enviada a los medios de comunicación.

Propuestas de la oposición

Restando alrededor de 20 días para el comienzo del año escolar 2025-2026, organizaciones políticas opositoras continúan denunciando la falta de cupos para los alumnos dominicanos. En esta ocasión, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó una serie de medidas que podrían atender a los reclamos de la “ciudadanía”.

- Un plan de emergencia para garantizar la inscripción de los estudiantes.

- Detener de manera inmediata los aprestos para unificar el Minerd y Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

- Transparencia total en los recursos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

- Garantizar la aplicación de la evaluación del desempeño a los maestros y maestras.

- Presentar un plan de construcción escolar con un cronograma público al que podamos dar seguimiento para completar las miles de aulas abandonadas.

- Cumplir con los compromisos del Pacto Educativo, que incluye la universalización de la Jornada Escolar Extendida.

"No vamos a permitir que destruyan el futuro de nuestros niños. Las familias dominicanas no merecen esta angustia, los niños dominicanos no merecen este abandono", concluyó diciendo Paredes en el encuentro con la prensa desarrollado en la Casa Nacional del PLD.