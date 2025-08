Residentes están al límite por apagones constantes y denuncian abusos de Edesur

La comunidad de Las Caobas clama a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) para que tome medidas inmediatas y eficaces que pongan fin a esta situación insostenible, la cual está impactando negativamente en el bienestar y desarrollo de sus habitantes.

Nelson García, propietario de un colmado, dijo que hace dos meses vivió una situación que le causó desgaste y cansancio al reportar que un cable colocado en su negocio era el incorrecto y se vio al punto de perder su sustento.

“He tenido problemas con un cable que solicité 220 y no lo pusieron, entonces, como el cable no era fuerte para eso, todas las semanas se me daña la luz. Llamaba y ellos no hacían nada”, contó con los documentos que indican cada reporte realizado a la compañía.

García relató que en una ocasión varios militares visitaron su negocio acompañados de supervisores de Edesur, quienes aseguraban que este debía pagar una multa de RD$50 mil por supuestamente cometer fraude con la energía eléctrica que tiene su colmado.

“Decían que tenía un fraude de luz y yo tuve que cobrar un cable de RD$10 mil para poner mi luz porque ellos decían que no tenían la que necesitaba. Cada vez que venían me decían que le diera RD$1,000 pero sin hacer nada y casi se me quema el colmado por el contador que explotó”, mencionó mientras posteaba el transformador que se encontraba sin función luego del incidente.

El comerciante agregó que en ocasiones el sector pasa hasta 7 horas sin energía eléctrica por un supuesto mantenimiento de la compañía de electricidad. Realizó reportes en varias acciones de la situación y no recibió respuesta.

Otra residente que reportó la situación fue Irma, quien dijo que la luz en ocasiones llega con mayor costo mientras pasan horas de apagones; los llamados a la compañía no han bastado para que estos tomen cartas en el asunto.

La comunidad de Las Caobas exige no solo la restauración de un servicio eléctrico digno y constante, sino también la investigación de las irregularidades y abusos denunciados por los ciudadanos.