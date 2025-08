Antonio Taveras se queja de procedimiento de aprobación del Código Penal

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, se quejó por el procedimiento utilizado por la Cámara Alta para aprobar de manera definitiva un nuevo Código Penal, luego de que los diputados realizaran unas 64 modificaciones a la pieza que había salido originalmente desde el hemiciclo.

A conciencia de que los senadores no podían hacer ningún tipo modificación a lo remitido desde la Cámara de Diputados, ya que de no ser acatado el este proyecto podría ser considerado desechado ya que luego debe ser enviado nuevamente a la Cámara Baja, los miembros del Senado optaron por votar para aprobar el nuevo código sin leer los cambios.

Tras esto, Taveras manifestó que fueron “saltadas” varias de las reglas que rigen el funcionamiento del Congreso Nacional al indicar que los diputados debieron darle una oportunidad a los senadores de “expresar” sus pareceres con relación a los cambios realizados.

“Lo que no aceptamos es que se me quiera poner una camisa de fuerza, sabiéndose que una vez traídas las modificaciones acá (al Senado) no hay posibilidad de hacer cambios. Yo reconozco la ardua labor de todos mis compañeros, tanto senadores como diputados y las buenas intenciones de la mayoría, pero tengo que advertirles que saltarse la institucionalidad no es bueno y nos pasa factura en el futuro”, manifestó Taveras.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuestionó el hecho de que los senadores no fueran participes de la reunión entre diputados y el Ministerio Público, donde se consensuaron los cambios realizados por la Cámara Baja, los cuales calificó de “desconocidos” para los miembros del Senado.

“Por qué no se sacó una comisión mixta entre senadores y diputados para discutir esta propuesta del Ministerio Público. Yo fui el primero que di la voz de alerta y la necesidad de que los usuarios de este código se le mandara y se le pusiera una semana para su revisión y que luego viniera a la comisión bicameral a discutirla con nosotros; porque el Senado y el Congreso somos los únicos facultados constitucionalmente para legislar”, exclamó el senador.

Durante su alocución, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció que la modernización penal redactada por el Poder Legislativo aún puede ser mejorada, ya que “todo lo que hace el hombre es perfectible”.

“Les aseguro que si alguno de nosotros decide hacer una comunicación… si la leemos 30 veces, encontramos 30 oportunidades para mejorarla. Imagínese usted con el Código Penal”, dijo De los Santos.

Con la aprobación de los senadores, con 26 votos a favor, el nuevo Código Penal queda en manos del presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si culminará el procedimiento con la promulgación o la observará, manifestando su inconformidad con algún artículo del contenido.