INAVI devuelve más de tres millones de pesos a pensionados del sector público

El administrador general del Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), doctor Elsido Díaz Bueno, afirmó que la entidad entregó más de tres millones de pesos a exservidores públicos por conceptos de cesantía, invalidez y seguro de vida en mandato con lo que establece la ley.

Con una entrega de cheques a más de un centenar de jubilados de la administración pública, Díaz Bueno destacó que la institución ha mostrado el interés de devolver los recursos establecidos en la Ley 82-66, la cual protege a los trabajadores del sector público ante situaciones de desempleo o incapacidad.

“El INAVI cumple con la filosofía del Gobierno del presidente Luis Abinader, que es eficientizar con transparencia los servicios que ofrecen todas las dependencias del Estado”, sostuvo.

Agregó que, a propósito de esa ley, todos los pensionados deben visitar la sede de la institución para esclarecer su situación y no ser dejados sin sus ahorros.

“Eso no es del INAVI, eso no es del Gobierno, eso es de ustedes, porque es el producto del sacrificio de muchos años, y lo menos que debe hacer el INAVI y nosotros de manera particular es honrar ese compromiso”, difundió.