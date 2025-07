La política sin pensamiento

esde sus orígenes, la política ha sido una lucha por el sentido: ¿para qué se ejerce el poder?, ¿al servicio de quién?, ¿con qué visión de futuro? En los momentos más luminosos de la historia, los liderazgos se definieron por su capacidad de pensar, de leer el tiempo que les tocó vivir, de construir ideas que dieran dirección a las sociedades. Pero cuando la política se desconecta del pensamiento, no desaparece: se degrada.

Vivimos una época donde el ejercicio del poder se ha visto desplazado por la lógica de la visibilidad. El liderazgo ya no se mide por la solidez de las ideas, sino por la eficacia de la imagen.

En este contexto, muchos jóvenes políticos no se forman para comprender la complejidad del Estado o el drama social de su tiempo, sino para aprender a hablar en clips, a editar videos, a convertirse en contenido.

Este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana, aunque aquí se expresa con particular intensidad. En el escenario internacional, Donald Trump representa el punto culminante de esta tendencia.

Más que un político, fue una figura mediática que trasladó las reglas del espectáculo al centro del poder. Su carrera no se construyó sobre libros, ideas o estrategias colectivas, sino sobre titulares, escándalos y algoritmos. Su ascenso fue posible porque la política empezó a confundirse con entretenimiento.

En contraste, el liderazgo verdadero ha tenido siempre una raíz intelectual. Nelson Mandela pasó casi tres décadas en prisión sin abandonar el estudio ni la reflexión. Su autoridad no se derivaba de su exposición, sino de su visión profunda sobre el poder, la reconciliación y la justicia.

Lo mismo podría decirse de Angela Merkel, una científica que gobernó Alemania sin estridencias ni poses, o de Pepe Mujica, cuya austeridad no era una marca, sino una consecuencia natural de su pensamiento.

Mientras tanto, en gran parte de América Latina y el Caribe, se impone una política cada vez más estética y menos ética. Jóvenes que prefieren parecer antes que ser.

Que confunden viralidad con vocación, exposición con propuesta, y creen que un podcast puede sustituir una biblioteca. Es la política como forma, sin contenido. Como ruido, sin ideas. Como ascenso personal, sin proyecto colectivo.

Pero no todo está perdido. Hay una generación silenciosa que lee, que estudia, que se prepara, aunque no siempre tenga micrófono. Jóvenes que entienden que la política no es una plataforma para la autopromoción, sino una responsabilidad histórica.

Que liderar requiere comprender. Y que comprender exige disciplina intelectual.

La política dominicana necesita recuperar la densidad. No para construir una élite letrada y distante, sino para formar dirigentes capaces de leer el mundo con lucidez y actuar con responsabilidad. La popularidad puede abrir la puerta del poder, pero solo el pensamiento puede sostenerlo. Sin ideas, el liderazgo es humo.

Como dijo Mandela: “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.” Y también la única que puede rescatar a la política de su deriva actual.