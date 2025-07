La mica rota: Una lección para impulsar la inspección vehicular obligatoria en RD

A mediados de los noventa, mi etapa universitaria en el North Shore Community College, situado en Lynn, un pueblo costero a ‘tiro de piedra’ de Boston, Estados Unidos, giraba enteramente alrededor de mi primer auto: un pequeño Chevy Spectrum de 2,500 dólares.

Becado y con ayuda financiera del gobierno estadounidense, valoraba cada dólar y cada milla que me permitía recorrer este humilde vehículo.

Fue precisamente este carro el que me enseñaría una lección invaluable sobre seguridad vial y la importancia de la ley.

Una tarde de invierno, al terminar mis clases, un golpe en el estacionamiento del colegio se manifestó en la ruptura de la mica trasera izquierda.

Conociendo la estricta legislación en Estados Unidos, mi primera reacción fue buscar un reemplazo.

Recorrí tiendas de repuestos y hasta un “junk yard” (desguace), pero la pieza simplemente no estaba disponible. La razón más probable es que el Spectrum original fue descontinuado después del modelo de 1988.

Fue entonces cuando mi “ingenio dominicano” se activó: pensé que un trozo de cinta transparente podría disimular el daño y evitarme problemas con la policía. Iluso de mí, creí que había encontrado la solución perfecta.

La historia empezó aquí, en el aparcamiento de esta acreditada universidad comunitaria de la costa norte de Estados Unidos, donde se graduó el autor.

Todo transcurría sin novedad hasta que llegó el día de la inspección anual obligatoria de vehículos. Mi Chevy Spectrum fue montado en esas máquinas con “cerebros electrónicos”, diseñadas para detectar hasta el más mínimo fallo.

Lo que para mí era un detalle insignificante, para el sistema era una falla crítica. Al final de la jornada, el inspector asignado se dirigió a mí sin rodeos: “Inspección dio un fallo en su vehículo”.

Mi “ingeniosa” reparación con cinta transparente de la cubierta de esa luz trasera, una práctica común aquí por la ausencia de inspecciones, fue el motivo de la falla.

Para mí, era sólo una placa acrílica rota. Para la ley, era una clara violación que comprometía la seguridad vial.

La advertencia fue tajante: no podía conducir ese vehículo. Si lo hacía y la policía me detenía, enfrentaría serios problemas.

De inmediato, el inspector colocó un sello de fallo en mi carro, y así, mi medio de transporte personal quedó inhabilitado. Me fui a casa, resignado a depender del autobús o el tren para moverme.

Miles de vehículos sin control

Mi experiencia personal en Estados Unidos contrasta drásticamente con la realidad actual en nuestra República Dominicana.

Aquí, la cantidad de vehículos que circulan por nuestras vías sin haber pasado jamás por una inspección técnica es abrumadora.

Carros con frenos defectuosos, neumáticos lisos, luces inoperantes y emisiones contaminantes se mezclan con el tráfico diario, creando un caldo de cultivo para accidentes y un deterioro progresivo de nuestra calidad de aire.

La seguridad vial en el país es un tema crítico, y la falta de un sistema de inspección vehicular obligatorio es una falla que pone en peligro la vida de miles de dominicanos cada día.

Hace pocos años se propuso un proyecto para implementar estas inspecciones, pero lamentablemente, este no ha sido ejecutado. Es urgente que se retome y se ponga en marcha.

Sistema integral para vías seguras

Este sistema es un programa de inspección vehicular completo y bien implementado que plantea una revisión general de sistemas de seguridad, tales como frenos, dirección, suspensión y alineación, neumáticos, funcionamiento de todas las luces, verificación de carrocería y cristales.

También, medición de gases contaminantes, revisión de cinturones de seguridad, y en vehículos que los posean, bolsas de aire.

Los beneficios de implementar un sistema de inspección vehicular son enormes y transformadores para el país porque, al sacar de circulación vehículos con fallas mecánicas graves, disminuirían drásticamente los siniestros viales.

Con menos vehículos emitiendo gases contaminantes se traduce en un ambiente más saludable para todos.

Las inspecciones incentivan el mantenimiento preventivo, ahorrando dinero a los propietarios a largo plazo y reduciendo la chatarra en nuestras calles.

Además de esto, se crearía conciencia en los conductores sobre la importancia de mantener sus vehículos en óptimas condiciones.

Con todo esto a disposición, los dominicanos tendrían la certeza de que los vehículos que comparten las vías son, en su mayoría, seguros.

Mi sencilla mica rota en un país con leyes estrictas, Estados Unidos, me enseñó que la seguridad no es un detalle menor y que la República Dominicana no puede seguir prorrogando tan valiosa y vital medida.

Esto puede lograrse con un paso decisivo: hacer realidad la inspección vehicular y así garantizar que nuestras vías sean realmente seguras para todos.