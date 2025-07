Abinader garantiza no se tocará el Jardín Botánico y se queja de que se proteste por algo que no se conoce

El presidente Luis Abinader manifestó que la mayoría de personas que se oponen a la propuesta de ampliación de la avenida República de Colombia, y que impactaría “en un 0.1%” el Jardín Botánico, lo hacen porque no conocen de que se trata el proyecto.

“Este es el primer proyecto en que la gente se opone sin conocerlo; yo llamé a uno de los amigos que estaba incluso promoviendo la actividad (refiriéndose a la manifestación realizada el pasado domingo en rechazo a que se toque ese espacio) y le dije que espere y quizás no vas a protestar después de que escuches el proyecto; o sea, se está protestando por algo que no se conoce”, exclamó Abinader.

“No se tocará”

Al ser cuestionado durante La Semanal con la Prensa, el gobernante indicó que este miércoles se anunciarán los pormenores del proyecto que permitiría la descongestión de la referida vía y garantizó que el Jardín Botánico “no se tocará”.

Video Abinader garantiza “no se tocará” Jardín Botánico: “Se está protestando por algo que no se conoce”





“Yo les digo hoy que lo que se va a anunciar el miércoles y lo que se tenía siempre pensado es que no se va a tocar el Jardín Botánico y no solo es que no se va a tocar, sino que se le va agregar 20,000 metros cuadrados, un poco más al norte, que servirá también para que la gente haga ejercicios”, manifestó Abinader.

Las declaraciones del mandatario se realizan apenas días después de que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, afirmara que el proyecto de infraestructura que se ejecuta en los alrededores del Jardín Botánico Nacional impactaría el 0.01 por ciento del área.

Politiza protestas

El mandatario politizó el rechazo y las protestas expresadas durante los últimos días al indicar que la mayoría han sido “impulsadas” por la oposición política, ya que estos habían planificado un proyecto junto a Odebercht para tomar 20,000 metros del Jardín Botánico para ampliar la vía.

“Quizás, los de la oposición, están protestando por los que ellos pensaban hacer. La oposición pensaba que el plan que ellos dejaron con Odebrecht era el plan nuestro y nosotros trabajamos de otra manera”, expresó Abinader.