Castro Marte pide aprobar Código Penal y no detenerse a "escuchar voces agoreras y mediáticas"

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Jesús Castro Marte, pidió a los legisladores actuar apegados a la Constitución y no a voces populistas y mediáticas, en la aprobación del nuevo Código Penal.

A través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), Castro Marte manifestó que el país necesita sea aprobada la pieza legislativa que tiene varios años de discusión en las cámaras del congreso.

“Le pido a los señores legisladores, que se apeguen a la Constitución y a la ciencia, que después de esa gran labor legislativa que ustedes han realizado, el país necesita un nuevo un Código Penal que lleva más de 25 años discutiéndose ese asunto en el congreso”, escribió.

A esto agregó que entiende estar frente a “personas con bastante inteligencia”, a quienes exhortó no detenerse a escuchar voces “agoreras y mediáticas”, siempre respetando los derechos constitucionales.

“Pienso que estoy frente a personas con bastante inteligencia y por eso el pueblo lo eligió. No se detengan escuchar voces agoreras y mediáticas. Pero siempre respetando los derechos constitucionales. El país no espera más. Por favor no den tantas vueltas ese tema. No es tiempo de discutir cosa que ustedes han estudiado y profundizado. Actúen no por populismo, actúen siempre apegado a nuestra carta magna”, finalizó.

Código penal

El lunes 14 de julio, el presidente Luis Abinader manifestó que el Código Penal debe ser aprobado antes de que culmine la legislatura este 26 de julio, poniéndole presión a los senadores, quienes al mediodía de este lunes harán el segundo intento de aprobar el nuevo código.

La propuesta de nuevo Código Penal no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra; además el cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, además de que tipifica 72 nuevos crímenes.

Estas nuevas modificaciones han generado controversia debido a la no inclusión de las causales.

Una de las quejas planteadas por la exclusión de las causales llegó del Movimiento de Mujeres Trabajadores (MMT), que expresó su rechazo al proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso, el cual calificaron como "Código Penal de la vergüenza" y que el mismo representa un "retroceso disfrazado de modernidad".

Luego de ser aprobado en segunda lectura por los senadores, la propuesta debe ser conocida por los diputados antes de la fecha de vencimiento y siempre y cuando no sea modificada por estos, podrá ser remitida hacia el Poder Ejecutivo para su promulgación.