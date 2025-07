Senadores siguen sin poder aprobar el nuevo Código Penal; MP somete cambios

Más de cuatro horas no fueron suficientes para que el Senado de la República aprobara en una segunda lectura la propuesta del nuevo Código Penal y continuaran con la misma el próximo lunes al mediodía, con la expectativa de poder remitir el anteproyecto de ley hacia la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

La sesión de este viernes, la cual inició con más de dos horas retraso, fue dedicada exclusivamente para conocer y debatir parte las modificaciones presentadas por la Procuraduría General de la República a la pieza aprobada de manera unánime en una primera lectura.

En total, el Ministerio Público sometió al Senado unos 124 cambios a la propuesta de nuevo Código Penal. La mayoría fueron de forma a varios de los artículos; además solicitar varias penas interpuestas con relación a varios de los crímenes y la supresión y remuneración de otras de las disposiciones contempladas en el proyecto de ley.

Sin embargo, tras la lectura varios de los legisladores presentes en la sesión cuestionaron el hecho del tiempo durado por el Ministerio Público para depositar sus sugerencias. Uno de ellos fue el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, quien indicó que debido a la cantidad de sugerencias, “lo ideal” sería convocar de nuevo a la comisión bicameral para que conocer las propuestas de las autoridades.

“La prisa es mala consejera; hoy estamos a la carrera, hoy solamente el Ministerio Público ha mandado alrededor de 120 propuestas de modificaciones. Lo correcto hubiese sido convocar de nuevo a la (comisión) bicameral y trabajar todo el fin de semana, yo hablé con Yeni Berenice (Procuradora general de la República), trabajar sábado, domingo y hasta el lunes si se fuere necesario para que la comisión todas estas mociones y modificaciones y que el martes viniéramos ya con una comisión bien unificada y que no se cometieran errores”, argumentó Taveras, quien manifestó que no le gustaría ser tildado de “no querer Código Penal”, ya que simplemente quiere se obtenga “el mejor código posible”.

Esa idea también fue compartida por el senador de La Romana, Eduard Espiritusanto, quien manifestó sentirse “sorprendido” al llegar al hemiciclo y observar la gran cantidad de modificaciones remitidas por la Procuraduría.

“Creemos que la comisión que estudió el Código Penal hizo un trabajo fenomenal y por qué estas modificaciones no llegaron antes. Nosotros entendemos que no es posible que el 25% de 430 artículos que tiene el código, se estén presentando hoy, aún sean de forma; entendemos y pedimos públicamente de que se le dé un plazo hasta el martes para que eso sea analizado. No es correcto que nosotros podamos decidir 124 artículos”, manifestó Espiritusanto, quien agregó que las intenciones del Ministerio Público “son muy buenas” pero esas propuestas de cambios deben ser leídas “una por una”.

Sin embargo, ambas posiciones fueron rechazadas tras el sometiendo de la senadora Ginnete Bournigal, quien exclamó que volver a mandar el proyecto a la comisión bicameral mandaba una “mala imagen” a la sociedad.

“Señores, yo estoy en mi tercer periodo y cuando yo llegué al congreso, ya el Código Penal era mayor de edad discutiéndose”, argumentó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Procedimiento de aprobación

La dinámica adoptada por los senadores fue que tanto de los Santos como el vicepresidente del hemiciclo, Pedro Catrain, leyeran las modificaciones por la procuraduría una por una para que cada uno de los legisladores vaya realizando sus observaciones. Cada moción fue sometida de manera individual para que sean aprobadas.

Aunque la mayoría de las sugerencias del Ministerio Público fueron acogidas, aunque algunos con cambios en las penas o multas establecidas, además de las correcciones de forma, múltiples artículos fueron dejados sobre la mesa ya que se entendía serian favorecidos por una discusión “más profunda”.

Sesión el lunes

Los senadores volverán a sesionar al mediodía del próximo lunes en búsqueda de terminar de conocer todas las modificaciones presentadas por el Ministerio Público, ya que llegaron hasta la moción 63, además de escuchar las propuestas de modificación de los propios legisladores.

Ya los senadores Omar Fernández y Moisés Ayala han manifestado que realizarían durante el procedimiento de segunda lectura de la pieza.

La propuesta de nuevo Código Penal no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra.

El cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, además de que tipifica 72 nuevos crímenes.

Antes del 26

Los legisladores han indicado, al igual que el presidente Luis Abinader, que desean aprobar la reforma al Código Penal antes de que culmine la actual legislatura el próximo 26 de julio.

La pieza aún resta por ser conocida por los diputados antes de esa fecha y siempre y cuando no sea modificada por estos, podrá ser remitida hacia el Poder Ejecutivo para su promulgación.

Abinader ha manifestado que se encuentra en la disposición de extender la actual legislatura y/o convocar una especial, en caso de que antes del 26 de julio no sean aprobados estos códigos, ya que los mismos son de “necesidad imperiosa” para que la sociedad dominicana.