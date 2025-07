Y el km. 9, ¿pa’ cuándo?

Como en “La Mujer”, el km. 9 está ahí, muerto. Ni la salida del ministro Deligne Ascención ni la designación de Eduardo Estrella ha significado cambio alguno en un hecho incontrovertible; un axioma que no necesita demostración (porque es axioma): la manifiesta incapacidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de finalizar obras a tiempo.

El tiempo agotado durante su ejecución anula cualquier argumento de justificación, ni mucho menos decir que la lentitud se debe a su “complejidad”. Porque sí, es cierto que en la intersección de la autopista Duarte con av. Luperón circulan 120,000 y 40,000 vehículos diariamente, pero mucho más cierto es que, desde febrero de este año a la fecha, se puede afirmar que la obra está paralizada.

En rigor, si desde esta columna asumimos con firmeza la crítica contra los bajos niveles de ejecución del MOPC bajo el anterior ministro, el sentido de la equidad y el compromiso con la verdad nos conmina a emplazar con el mismo nivel de vehemencia al actual ministro –Eduardo Estrella–, para que informe a la ciudadanía del estado de ejecución de una obra crucial para la agilización del tráfico de salida y entrada a Santo Domingo, y que se ha erigido –precisamente por su ubicación–, en un indicador que mide diariamente la eficiencia del ministerio, por no decir su “Talón de Aquiles”.

Nadie en el MOPC parece darse cuenta de los efectos negativos y enervantes que tales niveles de ejecución representan, ni de cómo se traducen en crispación para una ciudadanía que observa impotente la lentitud con que avanzan los trabajos.

No, señores del MOPC, no se trata de una insignificante obra de ingeniería civil como lo es la ampliación del Km. 9; no se trata de dilaciones con las expropiaciones; de llegar a acuerdos con los sectores afectados; de restricciones presupuestarias. No, se trata de que una muestra vale para un todo. Se trata de un símbolo, de un mensaje, de una declaración de competencia.

Porque eso es el km. 9, un símbolo de un “saber hacer” las cosas por parte del ministerio, disociado completamente de las demandas, necesidades y expectativas ciudadanas (¿se ofenden si se dice así o hay que echarle más agua?).

No, señores del MOPC, no hay excusas que valgan, de ningún tipo. Desde que el ministro Eduardo Estrella asumió el cargo hasta hoy han pasado 140 días; 40 días más que los que la tradición y la buena práctica política señalan como período de gracia para todo funcionario de recién ingreso o elección.

Sin el ánimo de zaherir a una persona decente y honesta, a quien acompañamos en su profundo dolor, toca preguntar al ministro Eduardo Estrella: ¿qué está pasando con el km. 9?, ¿o es que la obra se inscribe dentro del programa “Meta 2036” y para esa fecha es que estará lista?