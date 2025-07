“Le falta mucho a Dominicana, pero estamos en proceso”: manifestaron presentes en caravana LGBTIQ+

La Red de Voluntarios Amigos Siempre Amigos (REVASA), realizó este domingo 13, una celebración de la Caravana del Orgullo LGBTIQ+ dominicano 2025, que este año conmemoró su 18ª edición, como una de las plataformas más visibles y combativas por los derechos humanos en República Dominicana.

Daniel Benítez, director ejecutivo de REVASA, manifestó sentirse “contento y agradecido” en nombre de la organización por los 18 años que llevan realizando la caravana.

Del mismo modo, Benítez explicó que la Caravana nació en 2007 como “respuesta a las múltiples formas de exclusión que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, y que ha recorrido durante casi dos décadas las calles de Santo Domingo visibilizando luchas, resistencias y esperanzas”.

La actividad inició en el parqueo turístico frente a la Terminal Don Diego donde los participantes se fueron sumando a partir de las 2:00PM de la tarde hasta pasadas las 3:00PM, cuando se fueron preparando las caravanas para iniciar el recorrido a los distintos sectores que tenía pautado para finalizar en el Parque Cervantes con un espectáculo acompañado de música en vivo.

Apenas comenzando la actividad, gran parte del espacio del parqueo turístico ya estaba ocupado de personas que venían acompañadas de sus amigos o pareja portando toda clase de banderas referentes a la comunidad y puestos de organizaciones afianzadas, como Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM).

Testimonios de miembros de la comunidad LGBTIQ+

En la actividad se reunieron toda clase de personas, entre ellos Julián, un hombre de 83 años que ya ha asistido en varias ocasiones anteriores al evento.

Julián explicó que él asistió “para la visibilidad de la comunidad”, pero que él no ha sufrido discriminación en sí porque la forma en la que se ve y presenta no lo hace ver de la comunidad y además ha mantenido bajo perfil. Afirmó que a través del tiempo “obviamente ha aumentado la aceptación y la integración” en el país, pero que respecto a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ este es todavía un tema sin resolver y que de “todas las minorías en este país los derechos están estancados”.

Esta percepción se mantuvo relativamente constante en los presentes de la caravana, ya que muchas personas manifestaron que no han sufrido discriminación o que esta no ha sido tan marcada o que se han tratado de eventos aislados.

“Para nosotros este día es como muy importante porque es el único día donde nosotros podemos salir a la calle y decir, o sea, presentarnos como comunidad y decirle al país que existimos y que estamos aquí”, dijo Diana, que asistió a la caravana por segunda vez, explicando porqué se encontraba allí.

Diana también manifestó que le gustaría que el evento fuera “un poquito más político” y que además de ser una celebración de las identidades y sexualidades de la comunidad, se enfocara en “pelear más por nuestros derechos, que se ven muy amenazados”.

Por otro lado, una amiga que la acompañaba dijo que ella asiste por “el bochinche” y porque disfruta de la fiesta y del ambiente de la actividad. Sin embargo, expresó que, a diferencia de su amiga, ella ha sufrido de discriminación laboral.

“Todavía nos falta mucho por avanzar”, dijo Diana, enfatizando que las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el país todavía no pueden casarse con su pareja o adoptar y en el caso de las personas trans, quienes son “los más marginados de la comunidad”, son más propensas a tener dificultades en sus trabajos.

Jack, un joven transgénero que asistió por primera vez a la caravana, dijo que trata su identidad como “algo muy personal” y que no comparte con todo el mundo. Sin embargo, contó que se encuentra en terapia de reemplazo hormonal y que, aunque este tratamiento está disponible en el país, “es un poco costoso”, por lo que desearía que este fuera cubierto por el seguro médico. También manifestó que desea que en el país exista más concientización a nivel del sector educativo para que los docentes puedan “respetar las identidades de sus alumnos, que los traten por su nombre”.

También asistió a la caravana una pareja de mujeres que viven juntas. Expresaron que en el pasado han tenido inconvenientes por esto en el lugar que solían vivir y que actualmente viven con tranquilidad en un sitio distinto, pero que ahora evitan comentar o revelar su relación.

“Yo realmente me siento muy orgullosa de ser dominicana y donde quiera que yo ando intento de representar. Yo sí siento que a este país le falta como mucho (…) Nosotras siendo pareja que podemos vivir juntas, ya tenemos más de un año viviendo juntas, nos hemos mudado dos veces y todo se ha podido hacer al menos. Yo sí sé que hay muchas personas que han tenido malas experiencias, no todo ha sido color de rosas, o sea, le falta mucho a República Dominicana, pero estamos en proceso”, expresó una de ellas.

Con una perspectiva diferente, estuvieron presentes personas de distintas nacionalidades. Una mujer procedente de Alemania que se encontraba en el país con su novia dijo que se sintió conmovida al ver todas las personas reunidas para participar en la caravana.

Relató que la semana pasada había estado en la actividad de Orgullo de Alemania a la que asistieron 2 millones de personas y que le pareció “bonito” ver como “incluso en un país donde probablemente sea un poco diferente ser gay, es encantador y conmovedor ver a la gente salir a la calle y luchar por sus derechos”.

“Si estás en Alemania, puedes hacer lo que quieras. (…) Venir a un país como República Dominicana y ver que la gente es abiertamente gay, orgullosa, intenta sobrevivir con más facilidad… me enorgullece mucho, estoy orgullosa de la comunidad y especialmente estar aquí hoy. Es un honor”, manifestó.

Antes de partir en las caravanas, un grupo de destacados activistas de la comunidad LGBTIQ+ en el país subió a la tarima para dar sus respectivos discursos. Entre los presentes estaban Juan Carlos Ditren, activista y arquitecto; Elías Ramos, director de Proyectos de ProActividad; Cristián King, director ejecutivo de TRANSSA; Rosanna Marzán, directora de Diversidad Dominicana (DIVERDOM) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo, directora de COLESDOM.

Varios de los activistas manifestaron posiciones tales como el aprovechamiento de la caravana para promover “un lenguaje de paz” y no victimizarse, pero también otros abogaron por la importancia de continuar “la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+”. También salió a relucir el tema del nuevo código penal y posibles implicaciones que causaron preocupación frente a la comunidad.

Años anteriores de la caravana

Daniel Benítez habló sobre el crecimiento de la actividad a través de los años, ya que a medida que se fue realizando año tras año, las personas comenzaron a “perder el miedo” y cada vez se sumaron más. Agregó de igual forma que la presencia de las redes sociales hace que conocer la actividad sea más fácil y a partir de esto “ha hecho un boom”.

Sin embargo, recalcó que “una cosa es que la gente haya perdido el miedo y otra cosa es que no haya discriminación. Sí hay discriminación. Hay discriminación en los sectores, hay discriminación institucionalizada en las instituciones públicas. Hay discriminación en la salud, en la en la educación y en casi todos los ámbitos, en el trabajo. Pero eso no quita que la gente no se sienta que tiene que participar y muchas veces cuando hay discriminación la gente participa más porque entiende que tiene que haber un cambio”.

Según explicó Benítez, quien lleva operando en REVASA durante 6 años y es miembro fundador, la caravana ha llegado a tener encuentros con la policía debido a malentendidos que sucedieron respecto al uso de la bandera nacional en el pasado, pero se ha podido mantener celebrando a pesar de esto.

De todos modos, la caravana no es la única actividad que realiza la organización.

“Tenemos el festival de cine, tenemos conversatorios, tenemos talleres, porque entendemos desde la organización que todos los caminos llevan a Roma, o sea, no solamente puede ser activismo y visibilización de la comunidad, sino que también tiene que haber un tema educativo tanto para la población (LGBTIQ+) como para la población general”, afirmó Benítez.