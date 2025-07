Dejan libre exoficial y director regional del Consejo Nacional de Drogas que mató haitiano en Cabral

Como “desproporcionada e irrazonable” calificaron los abogados la medida de coerción impuesta este sábado por una jueza de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, a un exoficial de la Policía y encargado local del Consejo Nacional de Drogas (CND), Máximo Francisco Trinidad Féliz, quien le quitó la vida a balazos a un obrero haitiano.

El hecho ocurrió cuando la víctima acudió a una construcción a buscar el pago de trabajo que le había realizado a un hermano del agresor, en un hecho ocurrido a principios del cursante mes de julio en el municipio de Cabral.

El fiscal Jhoeudis Medina, quien representó al Ministerio Público en el conocimiento de la medida de coerción en contra del exoficial policial, de 56 años de edad, por quitarle la vida a Santiago Pie, de 34, solicitó al tribunal prisión preventiva de tres meses para ser cumplida en la cárcel pública de Barahona.

Sin embargo, la jueza Fátima de la Cruz varió la medida a Trinidad Féliz e impuso presentación periódica dos veces al mes, impedimento de salida, y una garantía económica consistente en RD$ 500,000.00 en efectivo.

Desproporcionada e irrazonable

Abogados consultados por Listín Diario acerca de la medida de coerción impuesta contra el exoficial expresaron que se trata de una medida “desproporcionada e irrazonable” ante la gravedad de los hechos por los cuales es juzgado el funcionario del CND.

Los consultados, quienes prefirieron el anonimato porque, además, el imputado es abogado de formación, razonaron que los hechos graves, como es un “homicidio”, en circunstancias como la ocurrida, afirman que la prisión en el presente caso sería la medida más idónea y razonable.

Por tratarse de una persona que no tenía familiares en el país y, por tanto, no se presentó querella contra el victimario, los togados entienden que eso no significa, en modo alguno, que el Estado juegue a la impunidad.

Contexto del hecho

Se recuerda que la muerte a tiros del joven de nacionalidad haitiana por el encargado del Consejo Nacional de Drogas (CND), dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y oficial retirado de la Policía, causó “indignación” en el municipio de Cabral.

Santiago Pie falleció a causa de un disparo cuando recibía atención médica en el Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota (HRDUJM), tras ser llevado a ese centro de salud desde el municipal de Cabral.

Le hizo el disparo con la pistola marca Taurus, modelo PT92, serie TSK48683, asignada mediante formulario 25, carnet No. 09247, en su condición de exagente de la policía.

Según una nota policial, se originó un forcejeo entre el fallecido y un hermano del victimario, agrediéndolo el joven de nacionalidad haitiana con un palo al pariente del exoficial, por lo que este accionó su arma, resultando herido el extranjero.

Sin embargo, personas de esta comunidad, las cuales no se identificaron, dicen que el hecho se produjo cuando Pie se presentó a una escuela que es remozada a cobrar un trabajo realizado, produciéndose una discusión que terminó en la tragedia.

El joven haitiano fue definido como una persona tranquila, seria y trabajadora, razón por la cual el hecho generó indignación en esa localidad.