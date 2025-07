Del duelo a la acción, no fue el techo: es la cultura

Durante nuestra más reciente ceremonia de graduación en INTEC, celebrada en abril de este año, tuve el privilegio de pronunciar las palabras de nuestro rector Julio Sánchez Maríñez —hoy recordado con admiración y respeto por su legado institucional, en las cuales abordó la tragedia ocurrida en el Jet Set con claridad: no como un hecho aislado, sino como el reflejo de una cultura permisiva, que privilegia la inmediatez sobre la responsabilidad, el ahorro mal entendido sobre la seguridad, y la apariencia sobre la ética.

Hoy, después de varios meses, quiero abordar el tema, y preguntarnos qué estamos haciendo para prevenir que se sumen otras víctimas como las del Jet Set, ¿o será que esperamos que un fallo judicial nos solucione la deuda histórica que tenemos en prevención de riesgos?, ¿qué falta para que entendamos que esto fue un aviso, un llamado de reflexión a revisar nuestras propias prácticas: en nuestras casas, oficinas, empresas, centros educativos? Es entender que la prevención no es un gasto, es una inversión en dignidad y futuro.

Como sociedad, tenemos una decisión pendiente: seguir siendo cómplices de la improvisación o convertirnos en defensores activos de la vida. Porque al final, no es el techo el que falla. Somos nosotros, cuando preferimos mirar hacia otro lado.

Como país tenemos una tarea pendiente en la gestión de riesgos, y es que esta no es solo un tema de ingeniería o de regulación, es una actitud nacional.

Una cultura de previsión no nace espontáneamente; se construye con educación, con normas claras y con ciudadanos comprometidos. Y estos desafíos son mayores que nunca. En medio de una inestabilidad climática creciente —inundaciones, olas de calor, fallas en infraestructura urbana— se hace urgente dejar atrás la improvisación.

El cambio climático no es una amenaza futura, es una realidad presente. Y en un país vulnerable como el nuestro, donde los eventos extremos son cada vez más frecuentes, gestionar riesgos es proteger vidas, empleos y progreso.

En República Dominicana hablar de “prevención” sigue sonando a exageración. Las normas existen, pero se ignoran. Los riesgos son conocidos, pero se minimizan. Vivimos en una cultura en que la improvisación se disfraza de “viveza” y donde el cumplimiento de reglas se percibe como obstáculo, no como protección. Como país, hemos normalizado la negligencia.

¿Cuántas infraestructuras operan hoy sin mantenimiento adecuado? ¿Cuántas instituciones públicas y privadas carecen de planes de contingencia funcionales? ¿Cuántos ciudadanos ignoran señales de peligro porque “aquí nunca pasa nada”? Será por la creencia popular que en República Dominicana estamos cuidados por nuestra Patrona la Virgen de la Altagracia.

Si somos objetivos, un país que ha dado señales de avance, no está ante una crisis de conocimiento, aquí sabemos lo que hay que hacer, y contamos con buenos técnicos y especialistas en el tema, la crisis es de voluntad, de coherencia, de cultura, de economizar o como dirían eficientizar el gasto, pero a qué costo.

No basta con saber; hay que hacer. No basta con prevenir en el papel; hay que actuar con coherencia y responsabilidad, entender que una cultura de previsión no nace por decreto.

Se cultiva desde las aulas, se refuerza en las instituciones y se practica en cada decisión diaria. Es elegir el camino largo pero seguro, en lugar del atajo riesgoso. Es entender que cumplir una norma no es un favor, sino un acto de respeto a la vida humana.

La gestión de riesgos debería ser una prioridad nacional. Y, sin embargo, se sigue viendo como un lujo, o peor aún, como una molestia. Y es que tenemos una sociedad con alergia a la previsión.

Porque el techo del Jet Set no cayó por azar. Cayó porque la inspección periódica no se hizo. Porque los protocolos no se respetaron. Porque el deber de cuidado fue reemplazado por el “eso aguanta”.

Y si queremos evitar que esta historia se repita en otro lugar, bajo otro techo, debemos aceptar una verdad incómoda: no es solo un problema legal, es un problema cultural.

La gestión de riesgos frecuentemente relegada a un segundo plano debe ser entendida como una prioridad nacional. Desde la planificación urbana hasta la construcción, desde la salud pública hasta la educación, el enfoque preventivo debe guiar nuestras decisiones. Porque cada tragedia evitada es una vida salvada. Cada protocolo respetado es una tragedia que no se cuenta.

El legado del rector Sánchez Maríñez quedó reflejado en este discurso siendo una de sus últimas intervenciones institucionales, y nos recuerda que la educación debe ser, ante todo, una fuerza transformadora.

Que no basta con saber, hay que actuar. Que no basta con prever, hay que prevenir. Y que, como él mismo repetía: “O inventamos o erramos”. Pero también, como nación, debemos entender que “o prevenimos o lamentamos”.

La autora es vicerrectora de Administración y

Finanzas, INTEC