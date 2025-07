Aguas residuales, mal olor, contaminación: Barrios llevan años en lucha por reparación del sistema cloacal

Cinco barrios del Gran Santo Domingo enfrentan un sistema cloacal inservible por años y la contaminación a la puerta de sus hogares, causando enfermedades a sus residentes.

Aguas contaminadas por heces fecales, desechos, gusanos, ratones que hacen vida entre las aguas que salen del sistema cloacal, ademas de una abundante presencia de cucarachas, es la situación de contaminación que afecta a los habitantes de sectores como Los Guandules, Salome Ureña en Sabana Perdida, 27 de Febrero y los residenciales Juan Rafael Sur y Norte.

Yaritza Rivera lamenta las condiciones de insalubridad que afecta a su barriada en el 27 de Febrero.

“Mi hermana tenía problemas respiratorios producto de la humedad y contaminación. Ella sufría de problemas respiratorios, pero esto se agravó cuando el agua empezó a subir y a causa de eso salían muchos gusanos, cucarachas y ratones que entraban a mi casa”, dijo afligida, recordando que su hermana recientemente cumplió tres meses de fallecida.

En la vivienda residen tres menores de 4, 7 y 9 años, quienes con recurrencia se enferman de salpullido debido a la contaminación del agua residual que cruza por el patio.

El presidente de la junta de vecinos, Elin Cuevas, dijo haber realizado denuncias a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para que estos acudan al sector a solucionar este y otras problemáticas que les afectan.

“Le hemos hecho varios reportes a la CAASD y esperamos demasiado y no nos dan una respuesta favorable, esperando que ocurran más muertes debido a esa agua que llega hasta la calle Francisco del Rosario Sánchez”, precisó Cuevas en representación de los vecinos del sector.

Detrás del edificio próximo a la parada del metro Eduardo Brito se encuentran los tubos que los vecinos compraron para que la CAASD los coloque; aún permanecen sin ser usados.

“Después de tres años denunciando esta situación, la CAASD vino y rompió en varios lugares y dijeron que el tubo que estaba era muy viejo; nos mandaron a comprar unos tubos que están tirados ahora”, agregó.

Otro afectado por un sistema cloacal inservible es Frank Lopez, quien reside en residencial Juan Rafael Sur, pero esta problemática también afecta a la parte norte del complejo de apartamentos.

Sistema cloacal colapsado en el reidencial Juan Rafael Sur, en Santo Domingo Norte.Leonel Matos

“El hedor entra a las casas y no podemos ni abrir las puertas; comer al mediodía se ha vuelto tormentoso y con más de tres meses que no le hacen caso, solo hicieron un hoyo después de un año nosotros haciéndole llamados”, mencionó Frank Lopez, señalando a las heces fecales que salen de las tuberías colapsadas.

Escasez de agua



Narcisa Núñez es una señora de 82 años que dijo que ha pasado semanas sin recibir agua en su vivienda en el Salome Ureña, sector de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Esta escasez ha sido parte de la zona por años y la CAASD no se ha pronunciado al respecto, según contó.

“Mi casa esta que da asco porque no encuentro con que lavar la ropa ni limpiar la casa. El agua vino un rato cuando hicieron el último reportaje, pero desde hace varias semanas no ha regresado el agua; no entiendo cómo vamos a poder vivir sin agua”, expresó Núñez entre lágrimas.

Residentes se quejan por la escacez de agua.Leonel Matos

Elin Cuevas dijo que en el barrio 27 de Febrero el agua no llega y gastan RD$2,000 en camiones de agua y en ocasiones alquilan mangueras por RD$300.

“Ya esto estaba a punto de ejecución cuando llegó la nueva administración a engavetar eso y que quedó todo así; hemos hablado con Felipe Suberví (director de la Caasd), pero todo queda en el olvido. La primera solicitud fue en el 2019 y dejaron a la comunidad sin agua”, resaltó.